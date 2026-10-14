Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

БДЖ: Спираме само влакове с твърде малко пътници

Петицията за вечерния влак от София до Копривщица вероятно ще остане без отзвук

Днес, 20:49
Спираме влакове само там, където има малко пътници, уверяват от БДЖ.
Булфото
Спираме влакове само там, където има малко пътници, уверяват от БДЖ.

Спираме само влакове, с които пътуват твърде малко хора. Това увериха от БДЖ в информация до "Сега" по повод инициативите на граждани и местни власти за запазване на железопътните им връзки.

По повод искането на областния управител на Ловеч Пламен Христов да се възстановят сутрешният влак от Троян за Левски и вечерният от Левски за Троян, от БДЖ посочват, че те не се движат от години заради малкия брой пътници. "По инициатива на община Троян през пролетта на тази година беше направен тримесечен опит за възстановяването им. Резултатите показаха, че с тези влакове пътуват твърде малко хора, за да може движението им да бъде поддържано и занапред", посочват от националния превозвач. Затова и в новия график се запазва досегашният брой на влаковете по направлението Левски - Троян, без пуснатите експериментално.

"Направленията Русе – Пловдив, Царева ливада – Габрово и Царева ливада – Горна Оряховица са включени в Северния и Южния лот на новия модел за обществена железопътна услуга. С влизането в сила на новия график влаковете по тях ще се обслужват от железопътния превозвач „Ивкони Експрес“, посочват от БДЖ по повод искания на областната управа в Габрово.

От позицията на БДЖ се подразбира и че петицията за запазване на вечерния влак София – Копривщица няма да успее, както успяха исканията на хората за Русе и Павликени. "Промяната, предложена за вечерния влак София – Копривщица, цели по-разумно използване на влаковете и намаляване на разходите, без да се лишават пътниците от транспорт. Данните показват, че последните вечерни влакове от София за Копривщица и Карлово пътуват с малко пътници. Затова се предлага те да бъдат обединени в един влак, който да тръгва в час между досегашните разписания", обясняват от държавната компания. Предвижда се да се използват два мотрисни влака, като единият ще остава на гара Копривщица, за да осигурява първия сутрешен курс към София. Така връзката със столицата се запазва, без да се налага движението на два отделни влака, в които пътуват малко хора. Това ще позволи и по-ефективно използване на наличните влакове, смятат от БДЖ.

Предложеното разписание все още е проект и предстои обществено обсъждане. Всички мнения и предложения ще бъдат разгледани внимателно. Целта е да се осигури надежден и достъпен железопътен транспорт, съобразен както с нуждите на пътниците, така и с броя на хората, които действително пътуват по отделните направления, уверяват от холдинга.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, ,

Още новини по темата

"Шкода" завърши и последните 5 влака за България
13 Окт. 2026
Градчета се борят с БДЖ да не спира влаковете им
12 Окт. 2026
Петиция за нула време върна влака Русе-Пловдив
07 Окт. 2026
БДЖ пусна безплатни влакове за посрещането на мощите на цар Самуил
01 Окт. 2026
БДЖ пуска нови експресни влакове
23 Септ. 2026
Новите влакове "Шкода" тръгват днес по линията Варна - Шумен - Варна
19 Септ. 2026
Министър призна за откази на новите влакове "Шкода"
10 Септ. 2026
Другата седмица мотрисите "Шкода" ще стигнат и Варна
05 Септ. 2026
Министър Пеев смени ръководството на "Холдинг БДЖ"
02 Септ. 2026
Една от новите "Шкоди" остави пътниците на гара Бобошево
28 Авг. 2026
Първите влакове "Алстом" тръгват другия месец (галерия)
25 Авг. 2026
Влак дерайлира край Горна баня заради жегата
23 Авг. 2026
Един от новите влакове "Шкода" е изваден от експлоатация
20 Авг. 2026
8 нови влака "Шкода" возят пътници от днес (галерия)
14 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки