БДЖ: Спираме само влакове с твърде малко пътници

Спираме само влакове, с които пътуват твърде малко хора. Това увериха от БДЖ в информация до "Сега" по повод инициативите на граждани и местни власти за запазване на железопътните им връзки.

По повод искането на областния управител на Ловеч Пламен Христов да се възстановят сутрешният влак от Троян за Левски и вечерният от Левски за Троян, от БДЖ посочват, че те не се движат от години заради малкия брой пътници. "По инициатива на община Троян през пролетта на тази година беше направен тримесечен опит за възстановяването им. Резултатите показаха, че с тези влакове пътуват твърде малко хора, за да може движението им да бъде поддържано и занапред", посочват от националния превозвач. Затова и в новия график се запазва досегашният брой на влаковете по направлението Левски - Троян, без пуснатите експериментално.

"Направленията Русе – Пловдив, Царева ливада – Габрово и Царева ливада – Горна Оряховица са включени в Северния и Южния лот на новия модел за обществена железопътна услуга. С влизането в сила на новия график влаковете по тях ще се обслужват от железопътния превозвач „Ивкони Експрес“, посочват от БДЖ по повод искания на областната управа в Габрово.

От позицията на БДЖ се подразбира и че петицията за запазване на вечерния влак София – Копривщица няма да успее, както успяха исканията на хората за Русе и Павликени. "Промяната, предложена за вечерния влак София – Копривщица, цели по-разумно използване на влаковете и намаляване на разходите, без да се лишават пътниците от транспорт. Данните показват, че последните вечерни влакове от София за Копривщица и Карлово пътуват с малко пътници. Затова се предлага те да бъдат обединени в един влак, който да тръгва в час между досегашните разписания", обясняват от държавната компания. Предвижда се да се използват два мотрисни влака, като единият ще остава на гара Копривщица, за да осигурява първия сутрешен курс към София. Така връзката със столицата се запазва, без да се налага движението на два отделни влака, в които пътуват малко хора. Това ще позволи и по-ефективно използване на наличните влакове, смятат от БДЖ.

Предложеното разписание все още е проект и предстои обществено обсъждане. Всички мнения и предложения ще бъдат разгледани внимателно. Целта е да се осигури надежден и достъпен железопътен транспорт, съобразен както с нуждите на пътниците, така и с броя на хората, които действително пътуват по отделните направления, уверяват от холдинга.