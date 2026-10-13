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"Шкода" завърши и последните 5 влака за България

До края на октомври те ще бъдат доставени

Днес, 16:20
До края на този месец България ще има всички 25 поръчани влакове "Шкода".
Шкода Груп
До края на този месец България ще има всички 25 поръчани влакове "Шкода".

"Шкода" завърши производството и на последните пет електрически влака за България. Те са четиривагонни и са предвидени за крайградски и регионални превози. Три от петте влака са доставени у нас, а последните два успешно са преминали изпитания на железопътния изпитателен полигон във Велим, Чехия в края на септември. Пускането им в пътническо движение е предвидено за края на този месец. Това съобщи чешкият производител днес.

Доставката на новите мотрисни влакове се осъществява по договор с „Шкода Транспортейшън“ и „Шкода Вагонка“ в размер на 326,7 млн. евро, изцяло финансирани чрез европейски програми. Основният договор за 20 влака възлиза на 261,4 млн. евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, а допълнителното споразумение за още 5 влака е на стойност 65,3 млн. евро и се осъществява по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027.

Първите 20 влака вече са в експлоатация. Влаковете са базирани на платформата RegioPanter, която вече превозва пътници в няколко европейски държави, сред които Чехия, Словакия, Латвия и Естония. За България те бяха адаптирани според изискванията на българската страна - от цветовата схема и интериора до системата за информиране на пътниците, сигнализацията и други системи за безопасност, обясняват от "Шкода".

Всеки влак разполага с над 300 седящи места, захранване от контактна мрежа, климатизация, Wi-Fi, вътрешно и външно видеонаблюдение, ергономични седалки и многофункционални зони за пътници с намалена подвижност, родители с детски колички и велосипедисти. Частично нископодовата конструкция позволява по-удобно качване и слизане без бариери. Влаковете могат да развиват максимална скорост от 160 км/ч и това вече бе демонстрирано в участък от Пловдив до Свиленград.

След 13 декември, с влизането в сила на новите договори за обществена услуга, 19 влака „Шкода“ ще обслужват западния лот, т.е. ще останат за БДЖ, а 6 влака ще се ползват за северния и южния лот, които бяха дадени на "Ивкони експрес".

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