БДЖ пусна още две нови мотриси по линията София-Бургас

Още две от новите електрически мотриси „Алстом“ са пуснати да обслужват жп линията София - Бургас София, съобщиха от БДЖ. Така общият брой на френските влакове в експлоатация вече става шест.

От четвъртък бързият влак от София за Бургас, който заминава от Централна гара София в 13:15 ч., вече пътува с нова мотриса „Алстом“, а от днес мотрисата се движи от Бургас за София - влакът, който тръгва от Бургас в 08:55 ч. Също от днес друга от новите мотриси обслужва бързия влак от София до Бургас, който заминава от София в 12:55 ч. и ще се връща на следващия ден с бързия влак от Бургас за София, който тръгва от гара Бургас в 07:55 ч.

Новите влакове "Алстом" са доставени в изпълнение на договор, сключен от Министерството на транспорта и съобщенията с консорциум BULEMU, със средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Договорът е за общо 35 едноетажни нулевоемисионни електрически мотриси, както и тяхната поддръжка за период от 15 години.