Още два нови влака "Алстом" тръгват по жп мрежата

Още две от модерните електрически жп мотриси „Алстом“ ще бъдат пуснати в движение от днес и с това те ще станат общо четири. Новите влакове ще обслужват ключови направления: София - Видин и София - Бургас, съобщиха от БДЖ.

Първата от новите мотриси ще потегли от Централна гара София в 16:45 ч. днес, маркирана като бърз влак №3625 в посока Бургас. Утре тя ще ще изпълни обратния курс (бърз влак №3620), ще тръгне от Бургас в 5:25 ч.

Също утре, в 17:15 ч., от Централна софийска гара, ще потегли и втората нова мотриса (бърз влак №7624) - за Видин. Рано сутринта, в 4:50 ч. на следващия ден, тя ще потегли обратно към столицата (бърз влак №7621).

И четирите нови влака Alstom Coradia Stream носят имената на големи български реки – Дунав, Марица, Искър и Струма. На всяка мотриса има QR код, който, при сканиране, предоставя директен достъп до специално създадената поредица „Реки, водопади и извори в България“, от която пътниците може да научат повече за съответните реки.

Влаковете "Алстом" са доставени по договор, сключен от Министерството на транспорта и съобщенията с консорциум BULEMU. Всяка мотриса е съставена от 6 вагона и предлага висок комфорт и редица удобства за пътниците. Тя има капацитет от 325 седящи места за първа и втора класа, както и специални рампи, улесняващи качването на хора с намалена мобилност. Предвидени са места за велосипеди и детски колички, както и просторни рафтове за багаж.

Влаковете имат климатична система, електрически контакти и USB портове за зареждане на устройства, а пътниците ще разполагат със съвременна информационна система, с аудио съобщения и визуални дисплеи, видеонаблюдение и цифрови системи за сигурност. Предвидена е и възможност за осигуряване на безжична интернет връзка.

Модерните мотриси са с финансиране по Плана за за възстановяване и устойчивост (ПВУ), като договорът предвижда в България да се доставят общо 35 едноетажни нулевоемисионни електрически мотриси. Финансирана е и тяхната поддръжка за период от 15 години.