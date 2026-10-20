Частните влакове може и да не тръгнат през декември

Първите частни влакове може и да не успеят да тръгнат по пълен график от 13 декември. Синдикатите даже са убедени, че това ще е невъзможно. Основният проблем е персоналът – няма хора дори за БДЖ, а държавният превозвач трябва да подели служителите си с "Ивкони Експрес". Това стана ясно от интервю на Марио Нинов от КТ "Подкрепа" пред БНР.

От 13 декември по железопътната мрежа в страната за пръв път държавните железници ще делят място с частен превозвач – "Ивкони Експрес". За да поеме част от линиите, превозвачът получава 15 нови влака и трябваше да получи и 800 служители от БДЖ. Именно с тях е големият проблем.

От първоначално предвидените 813 души, които трябваше да бъдат прехвърлени – явно като „кошншца с яйца“, бройката беше редуцирана на 730, а впоследствие на 580, съобщи Марио Нинов. Това са служители на БДЖ – „Пътнически превози“. Дружеството има огромна липса на персонал и това налага намаляването на групата, която ще бъде прехвърлена. Появяват се над 200 бройки, които ще трябва да се търсят от друго място, твърди синдикалистът. За вакантните места в БДЖ никой не седи на опашка – заплащането е неатрактивно, условията на труд са тежки. Едва ли ще има опашки за работа и пред частния превозвач, смята Нинов.

Синдикатите смятат, че самото преотстъпване на служителите може да е само доброволно, макар че тук има и други гледни точки. В Кодекса на труда такава процедура е уредена в чл. 123, т. 7 – преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи, като в този случай няма прекъсване на договорите.

"Ние досега не видяхме сценарий от страна на министерството какво ще се случи, ако тази бройка работници, които са нужни, за да оперира частният превозвач и да изпълнява договора, не бъде подсигурена, какво ще се случи. Масово служителите не изявяват желание да преминат от едната компания в другата, което означава, че частният превозвач няма да има необходимия персонал", твърдят от КТ "Подкрепа".

Има и други неясноти по прехвърлянето, например как ще се продават билетите и картите с намаление при частния превозвач, както и как ще се издават абонаментните карти за линиите, които ще се обслужват и от двете фирми. Проектите на график на движението на влаковете от 13 декември вече са публикувани.

На фона на мрачната картина, която чертаят от "Подкрепа", транспортният министър Георги Пеев даде две седмици на двата превозвача да се приготвят за подялбата. Пет работни групи ще изготвят решения по ключовите въпроси – подвижен състав, преместване на персонал, бази и поддръжка, график и продажба на билети, съобщи преди дни Пеев. На среща, на която синдикатите не са били поканени, министърът е поискал гаранции, че социалните права на служителите ще бъдат запазени и в "Ивкони експрес". „Хората трябва да имат гаранции за целия 12-годишен период, за пълен социален пакет и условия, съпоставими с тези, които предоставя БДЖ“, посочва той.