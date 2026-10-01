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БДЖ пусна безплатни влакове за посрещането на мощите на цар Самуил

Ще се плаща само 0.51 евро за запазено място

Днес, 16:57
Желаещите да пътуват безплатно за церемонията по посрещането на мощите на цар Самуил могат да ползват 5 влака, но условието е да се върнат обратно в рамките на деня.
Булфото
Желаещите да пътуват безплатно за церемонията по посрещането на мощите на цар Самуил могат да ползват 5 влака, но условието е да се върнат обратно в рамките на деня.

В кампанията за посрещането на мощите на цар Самуил се включи и БДЖ. От държавните железници обявиха днес, че осигуряват безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври 2026 г.

Безплатното пътуване ще бъде осигурено чрез специално определени влакове от различни региони на страната - Южна, Северна централна, Югозападна и Северозападна България, така че желаещите да пристигнат в София преди началото на церемонията в 12:30 часа и да отпътуват обратно още същия ден.

За пътуването ще се издават задължително двупосочни безплатни билети с фиксирано връщане в рамките на 3 октомври. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната за пътуване с определените за повода влакове до гарите и спирките на територията на София - Централна гара София, Подуяне, Искър, Захарна фабрика, Горна баня, София-север, Искърско шосе и спирка Горна баня.

Единствено ще се заплаща стойността на запазеното седящо място - 0.51 евро.

Безплатното пътуване до София и обратно ще бъде осигурено със следните влакове:

БВ № 3620 – Бургас 05:25 ч. - София 11:25 ч.;

БВ № 3625 – София 16:45 ч. - Бургас 22:40 ч.;

БВ № 1612 – Пловдив 08:10 ч. - София 10:55 ч.;

БВ № 1621 – София 16:25 ч. - Пловдив 19:05 ч.;

БВ № 2640 – Горна Оряховица 05:20 ч. - София-север 09:12 ч.;

БВ № 2641 – София-север 16:50 ч. - Горна Оряховица 20:43 ч.;

БВ № 5610 – Петрич 06:00 ч. - София 10:19 ч.;

БВ № 5615 – София 16:30 ч. - Петрич 20:25 ч.;

БВ № 7621 – Видин 04:50 ч. - София 10:01 ч.;

БВ № 7624 – София 17:15 ч. - Видин 22:31 ч.


За пътуване с посочените влакове до всички останали дестинации по техните маршрути билетите ще се издават по редовните цени съгласно действащата тарифа на "БДЖ – Пътнически превози".

Във връзка с необходимата организация за издаване на безплатните билети, от 1 до 3 октомври включително ще бъде временно преустановена онлайн продажбата на билети за посочените влакове. Ограничението се отнася за продажбата през електронната система в този период, включително за билети за пътуване с тези влакове на други дати. Билети по редовната тарифа ще могат да бъдат закупувани от билетните каси.

От "БДЖ - Пътнически превози" се извиниха на своите клиенти за временното ограничение при онлайн продажбата и причиненото неудобство.

"Дължим признателност към великите личности, които са се борили за съхранението и укрепването на България, какъвто е и цар Самуил. Присъствието на хора от цялата страна ще бъде израз на уважение към делото и паметта на един от най-значимите ни владетели", коментира пред БНТ министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

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БДЖ, цар Самуил

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