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БДЖ пуска нови експресни влакове

Публикуван е проектът за график на движението от 13 декември нататък

Днес, 13:01
Все повече линии ще се обслужват от новите влакове, които идват от чешката "Шкода" и френската "Алстом".
Булфото
Все повече линии ще се обслужват от новите влакове, които идват от чешката "Шкода" и френската "Алстом".

Нови експресни влакове ще свързват София с Петрич, Видин, Варна и Бургас. Те са заложени в проекта на график за движение на влаковете, който вече е публикуван за обществено обсъждане на сайта на БДЖ. Графикът за 2027 г. ще влезе в сила от 13 декември тази година, като в него за пръв път ще има линии, обслужвани от частен превозвач – "Ивкони Експрес".

Предстоят няколко публични срещи за обсъждане на графика. На 5,6 и 7 октомври той ще бъде дискутиран с областните и общински администрации в Горна Оряховица, Пловдив и София. В публичните срещи участие ще вземат представители на „БДЖ – Пътнически превози“, НКЖИ, „Ивкони Експрес“ и др. Гражданите могат да изпращат своите предложения и коментари по проекта и директно до дружеството на електронен адрес: [email protected], в срок до 11 октомври 2026 г. Всички постъпили предложения ще бъдат разгледани и ще бъде преценена тяхната целесъобразност и възможността за включването им в окончателния вариант на графика, уверяват от националния превозвач.

Какви промени се залагат в проекта:

По Подбалканската линия се предвиждат допълнителни дневни експресни влакове между София и Бургас с минимален брой спирания и удобни връзки. Експресен влак № 301 ще заминава от София в 10:00 ч., а в обратното направление експресен влак № 302 ще тръгва от Бургас в 10:40 ч.

Нова директна връзка между Централна Северна и Югоизточна България ще осигуряват бързите влакове № 2631 и № 2632 по маршрута София – Плевен – Шумен – Бургас и обратно. За пътуващите от и за Видин и Северозападна България са предвидени удобни връзки с тези влакове.

За Югозападна България проектът предвижда експресен влак № 502 от Петрич за София с час на заминаване 09:20 ч. и възможност за връзки в столицата за Бургас и Варна. В обратното направление експресен влак № 503 ще заминава от София за Петрич в 15:35 ч., като ще осигурява връзки за пътниците, пристигащи от Бургас и Варна.

Допълнителни възможности за пътуване са предвидени и за Северозападна България. Експресен влак № 701 ще заминава от Видин за София в 07:25 ч., а експресен влак № 702 – от София за Видин в 14:15 ч. В гара Мездра-юг ще бъдат осигурени връзки с бързите влакове № 2631 и № 2632 от и за Бургас. Предвижда се и удължаване на маршрутите на два съществуващи влака – бърз влак № 7631 ще пътува от Лом до София, а влак № 7620 – директно от София до Видин.

В Южна България е заложен нов следобеден експресен влак № 803 от София за Бургас през Пловдив, който ще заминава в 16:00 ч. В обратното направление експресен влак № 802 ще тръгва от Бургас в 08:20 ч.

По направлението София – Варна се предвиждат четири нови експресни влака, разпределени в сутрешните и следобедните часове. От София експресен влак № 201 ще заминава в 06:45 ч., а № 203 – в 15:10 ч. От Варна за София влак № 202 ще тръгва в 06:30 ч., а № 204 – в 15:30 ч.

Нова директна възможност за пътуване между Южна и Северна България ще осигуряват и експресните влакове № 303 и № 304, които ще свързват без прекачване София, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Варна.

За пътуващите по направленията Свищов, Ловеч и Троян са предвидени повече и по-удобни връзки в гара Левски с влаковете от и за София, Варна и Русе.

Два допълнителни влака са заложени и по теснолинейната железопътна линия. Влакът от Септември за Велинград ще заминава в 11:20 ч. и ще осигурява връзки за пътниците от София и Бургас, а в 15:45 ч. ще тръгва влак от Велинград за Септември с връзка за Бургас.

По направлението Пещера – Брацигово – Кричим се предвижда маршрутите на всички заложени влакове да бъдат удължени до Пловдив, с което населените места по линията ще получат директна железопътна връзка с областния център.

В проекта на новия график се запазва и регионалното железопътно обслужване около София, посочват от БДЖ.

 

Графикът на "Ивкони Експрес"

Работен проект на график вече има и "Ивкони Експрес". Той може да се види на сайта на областната администрация на Търговище. Според проекта, частният превозвач ще пусне влакове по следните направления (в двете посоки):

Пловдив - Асеновград

Пловдив - Карлово

Долна Махала - Хисар

Пловдив - Ямбол

Бургас - Ямбол/Сливен

Карлово - Сливен

Нова Загора - Симеоновград

Горна Оряховица - Стара Загора

Русе - Горна Оряховица

Русе - Каспичан

Самуил - Силистра

Варна - Шумен

Варна - Карнобат

Варна - Добрич - Кардам

Шумен - Горна Оряховица

Шумен - Комунари

 

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Ключови думи:

железници, БДЖ, влак, влакове, Ивкони Експрес

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