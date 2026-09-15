Саботаж прекъсна железопътния транспорт в Нидерландия

БГНЕС/ЕПА Данните на уебсайта на железопътната мрежа показват, че във вторник в страната са регистрирани 15 случая на смущения в движението.

Части от Нидерландия, включително Амстердам, са засегнати от сериозни смущения в железопътния транспорт след предполагаем саботаж с предмети върху релсите, съобщи националният железопътен оператор, цитиран от Би Би Си.

Компанията ProRail предупреди пътниците в централната и северната част на страната да очакват отменени курсове и закъснения на влаковете заради неизправности на няколко железопътни прелеза. Според местни медии на релсите на различни места из страната са били прикрепени тръби. В изявление ProRail посочва, че инцидентът изглежда е "умишлено смущение, причинено от човешка намеса". От компанията допълват, че все още няма установени заподозрени или мотиви, но полицията разследва случая, като се очаква и коментар от властите.

Данните на уебсайта на железопътната мрежа показват, че във вторник в страната са регистрирани 15 случая на смущения в движението, като са засегнати и маршрутите до основното международно летище "Схипхол" и до град Утрехт. Кадри, публикувани от нидерландската обществена медия NOS, показват как полицаи изнасят от железопътните релси в град Венендал предмети, които приличат на метални тръби с дължина около 1,5 метра.

В края на миналата седмица влак със 186 пътници дерайлира между Руан и Кан във Франция. На железопътното трасе е намерено парче релса, като според разследването на този етап няма данни за умишлено злонамерено действие или атентат. 44 души са ранени, като една жена е получила сериозни наранявания и е била транспортирана с хеликоптер до болница. Влакът се е сблъскал с неидентифициран метален предмет, вследствие на което един вагон се е преобърнал, а други четири са излезли от релсите.