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Влак дерайлира във Франция след предполагаема диверсия

Днес, 14:09
Имало е и сблъсък с друг влак
Имало е и сблъсък с друг влак

Регионален влак TER, пътуващ от Руан за Кан, дерайлира близо до Клеон вечерта на 11 септември.

На борда са се намирали около 180 пътници. 44 души са ранени, като една жена е получила сериозни наранявания и е била транспортирана с хеликоптер до болница.

Влакът се е сблъскал с неидентифициран метален предмет, вследствие на което един вагон се е преобърнал, а други четири са излезли от релсите.

Полицията разследва версията за умишлена намеса.

 

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Ключови думи:

Франция, влак, диверсия

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