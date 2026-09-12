Влак дерайлира във Франция след предполагаема диверсия

Регионален влак TER, пътуващ от Руан за Кан, дерайлира близо до Клеон вечерта на 11 септември.
На борда са се намирали около 180 пътници. 44 души са ранени, като една жена е получила сериозни наранявания и е била транспортирана с хеликоптер до болница.
Влакът се е сблъскал с неидентифициран метален предмет, вследствие на което един вагон се е преобърнал, а други четири са излезли от релсите.
Полицията разследва версията за умишлена намеса.
Train derails in France after colliding with a metal object— NEXTA (@nexta_tv) 12 септември 2026 г.
A regional TER train traveling from Rouen to Caen derailed near Cléon on the evening of September 11.
Around 180 passengers were on board, 44 people were injured, and one woman suffered serious injuries and was taken… pic.twitter.com/Tx6C047ozK