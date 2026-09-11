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НАТО е осуетила руски учения със секретна технология в Арктика

Москва е тествала технология за изваждане на подводни кабели от строя без очевидни следи

Днес, 08:53
Районът около архипелага Свалбард има ключово значение и за Русия, и за НАТО
Районът около архипелага Свалбард има ключово значение и за Русия, и за НАТО

През пролетта на 2026 г. Великобритания, Норвегия и САЩ са открили край остров Шпицберген руски подводни апарати, които са тренирали използване на секретна технология, способна да изважда от строя подводни кабели без очевидни следи. За това разкават пред Reuters двама западни чиновници.

Операцията е била ръководена от Главното управление за дълбоководни изследвания на министерството на отбраната на Русия. Руските апарати са имитирали използване на нови технологии в условията на възможен конфликт с НАТО. Намесата на страните от НАТО не им позволили да завършат саботажа. Руските военни са напуснали района, а кабелите не са били повредени.

Великобритания и Норвегия съобщиха за секретната руска операция в Арктика още през април, но тогава не разкриха нищо за новата технология, мястото на нейното тестване и участието на САЩ. 

Инцидентът става на фона на опасенията на западните разузнавателни служби, че Москва може да разшири диверсионната си дейност в Европа. Някои американски анализатори и чужди разузнавания очакват Русия да се опита да тества готовността на НАТО да задейства член 5 от договора за колективната отбрана. Подводните кабели биха могли да са една от целите.

Районът на архипелага Свалбард, където се намира остров Шпицберген, има особено значение - през него руските атомни подводници от базите на Колския полуостров излизат към Атлантика. Двата подводни кабела, съединяващи Свалбард с континентална Норвегия, минават на дълбочина до 2700 метра и предават огромни обеми спътникови данни.

На фона на тези заплахи НАТО засилва защитата на подводната си инфраструктура. След взривовете на Nord Stream през 2022 г. Алиансът стартира система за мониторинг Baltic Sentry и Nordic Warden. По данни на Windward, през 2025 г. в Балтийско море са били повредени или прерязани минимум 11 подводни кабели.

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Ключови думи:

диверсия, подводни кабели

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