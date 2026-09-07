Мерц: Всички сме шокирани от изборния резултат

"Всички сме дълбоко шокирани. Не го очаквахме в тази форма. От вчера нещо се промени не само в Саксония-Анхалт, но и в цяла Германия. И този резултат от изборите ще има последствия. Той има и последици за международната ситуация. Ако погледнете кой поздрави само вчера победителите, това показва степента на международно внимание, което получава този резултат от изборите", коментира германският канцлер Фридрих Мерц победата на "Алтернатива за Германия" на местните избори в Саксония Анхалт.

"Когато 60 процента от избирателите във федерална провинция с много висока избирателна активност гласуват за политически партии, които фундаментално поставят под въпрос демократичните институции и правила на нашата страна, тогава това е изборен резултат, който не можем просто да подминем и да се върнем към обичайното. И трябва да призная: това е най-сериозното изборно поражение, което ХДС е претърпял от години, дори от десетилетия. Всичко това, разбира се, ще има последствия", смята той.

Според него германските партии трябва да започнат по-добре да обясняват реформите и да се опитат да достигнат до хората на емоционално ниво

"Знаем, че много хора се страхуват за собственото си бъдеще, за икономическата и за социалната си сигурност. От вчера насам за много хора се добави още един страх: че страната ни се променя към по-лошо – особено що се отнася до нашите ценности и нашата демокрация в обществото. Ето защо искам да съсредоточим всичките си усилия, заедно със социалдемократите в коалицията, върху разработването на нов и по-добър наратив, по-добро всеобхватно обяснение защо вярваме, че тези реформи са необходими и правилни", добавя той.

"Налице е и натрупване на кризи в света – война, изкуствен интелект и много други проблеми, които предизвикват голяма загриженост у хората. Преоценката на всичко това и развиването на по-добро разбиране за него е, според мен, една от задачите, които всички ние имаме – и такава, която аз лично също приемам. Искам да кажа това съвсем изрично: на 2500 километра източно оттук има особено голяма радост от този изборен резултат. И това едва ли е изненадващо, когато погледнете всички, които се опитаха да насърчат този изборен резултат и да помогнат за постигането му. Така че в това отношение знаем с кого си имаме работа тук. Няма да се отклоня нито с милиметър от фундаменталното си убеждение, че трябва да защитаваме свободата си срещу Русия, особено сега. И ако спрем да подкрепяме Украйна, нещата няма да се подобрят утре. Ще станат още по-лоши. Целта на руското държавно ръководство е да дестабилизира ценностната система на това, което някога наричахме Запад. И тази ценностна система не подлежи на преговори", каза Мерц.