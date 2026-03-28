Мерц обвини Тръмп в "огромна ескалация" на войната

САЩ не са длъжни да подкрепят НАТО, смята американският президент

28 Март 2026Обновена
Фридрих Мерц
ЕПА/БГНЕС
Фридрих Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц остро разкритикува вчера американския президент Доналд Тръмп за поведението му във връзка с конфликта в Иран. Той заяви, че действията на Тръмп представляват "огромна ескалация", а не опит за прекратяване на военните действия, предаде ДПА, цитирана от БТА

В изказване по време на конференция, организирана от германския вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг", Мерц заяви, че "това, което Тръмп прави в момента, не представлява деескалация и намиране на мирно решение, а огромна ескалация с неясен изход". 

Канцлерът се съмнява, че може да бъде постигната промяна в ръководството на Иран. "Дали смяната на режима наистина е целта?", попита той. "Ако това е целта, не мисля, че ще я постигнат. Това в миналото най-често се е проваляло", подчерта Мерц.

Напрежението между Вашингтон и Берлин се засили през последните дни. В четвъртък Тръмп критикува Германия за това, че не е помогнала за осигуряването на сигурността на Ормузкия проток, ключов маршрут за търговията с петрол. Тръмп подчерта, че намира за "неуместно" германски представители да казват, че конфликтът в Иран не е тяхна война. 

Тръмп не спомена поименно кой от Германия е направил подобно изявление, а каза само, че това е бил коментар на "ръководителя на Германия". Няколко високопоставени германски служители направиха подобни изявления през последните дни, сред които и Мерц, който заяви по време на посещение в Норвегия, че Германия не участва във войната и не желае това да се промени. Министърът на отбраната Борис Писториус и вицеканцлерът Ларс Клингбайл също казаха: "Това не е наша война".

ПЛАНОВЕ

Тръмп е заявил, че САЩ "не са длъжни да подкрепят НАТО", предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че коментарът на Тръмп отново е породил съмнения относно ангажимента на Вашингтон към клаузите за взаимна отбрана, които са в основата на трансатлантическия алианс. 

В изказване пред инвестиционен форум в Маями, щата Флорида, Тръмп заяви, че е разочарован от факта, че европейските страни от НАТО са отказали да предоставят материална подкрепа на САЩ на фона на продължаващата близо месец война с Иран.

"Винаги щяхме да бъдем до тях, но сега, предвид действията им, предполагам, че вече това вече не е нужно, нали?", заявил е Тръмп. "Това звучи като сензационна новина, нали? Да, господине. Това ли е сензационната новина? Мисля, че току-що чухме сензационна новина, но това е истината. Аз го казвам отдавна. Защо да сме до тях, ако те не са до нас? Те не бяха до нас", подчерта той.

САЩ не се консултираха с европейските си съюзници относно решението си да нанесат удари по Иран в края на миналия месец, а много от лидерите на страните от алианса се противопоставиха на тази акция, отбелязва Ройтерс. 

На същия форум Тръмп е казал, че "Куба е следващата". "Аз създадох тази велика армия. Казах: "Никога няма да се наложи да я използвате". Но понякога трябва да я използвате. И, между другото, Куба е следващата", заявил е Тръмп. "Престорете се обаче, че не съм го казвал. Престорете се, че не съм", добавил е той.

Макар Тръмп да не уточни какво точно планира да направи с островната държава, той неведнъж е заявявал, че според него правителството в Хавана, изправено пред тежка икономическа криза, е на ръба на колапса.

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел призна, че страната му води преговори със САЩ в опит да предотврати потенциална военна конфронтация. Икономиката на Куба е силно засегната от прекъсванията във вноса на петрол, от който страната зависи за функционирането на електроцентралите си и транспортната си система. 

Фридрих Мерц, Доналд Тръмп, Иран

Още новини по темата

Хутите в Йемен влязоха във войната в Иран
28 Март 2026

За първи път доларови банкноти ще носят подписа на президент
27 Март 2026

Тръмп удължи ултиматума към Иран до 6 април
27 Март 2026

Путин поиска големият бизнес да се включи във войната с пари
26 Март 2026

Израел ликвидира командира на иранските ВМС
26 Март 2026

С фалшиви новини Иран взима предимство в онлайн войната
26 Март 2026

Американският десант на остров Харг може да започне скоро
26 Март 2026

Иран наема непълнолетни израелци за шпионаж и диверсии
26 Март 2026

Тръмп ще е в Пекин в средата на май
25 Март 2026

Иран отхвърли мирния план от 15 точки на Тръмп
25 Март 2026

Тръмп призова унгарците да гласуват за Орбан
25 Март 2026

САЩ стоварват нови елитни части край Персийския залив
24 Март 2026

Израел и Иран си разменят нови смъртоносни удари

24 Март 2026

Пакистан може да е домакин на преговорите между САЩ и Иран
24 Март 2026

