Мерц обвини Тръмп в "огромна ескалация" на войната

Германският канцлер Фридрих Мерц остро разкритикува вчера американския президент Доналд Тръмп за поведението му във връзка с конфликта в Иран. Той заяви, че действията на Тръмп представляват "огромна ескалация", а не опит за прекратяване на военните действия, предаде ДПА, цитирана от БТА .

В изказване по време на конференция, организирана от германския вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг", Мерц заяви, че "това, което Тръмп прави в момента, не представлява деескалация и намиране на мирно решение, а огромна ескалация с неясен изход".

Канцлерът се съмнява, че може да бъде постигната промяна в ръководството на Иран. "Дали смяната на режима наистина е целта?", попита той. "Ако това е целта, не мисля, че ще я постигнат. Това в миналото най-често се е проваляло", подчерта Мерц.

Напрежението между Вашингтон и Берлин се засили през последните дни. В четвъртък Тръмп критикува Германия за това, че не е помогнала за осигуряването на сигурността на Ормузкия проток, ключов маршрут за търговията с петрол. Тръмп подчерта, че намира за "неуместно" германски представители да казват, че конфликтът в Иран не е тяхна война.

Тръмп не спомена поименно кой от Германия е направил подобно изявление, а каза само, че това е бил коментар на "ръководителя на Германия". Няколко високопоставени германски служители направиха подобни изявления през последните дни, сред които и Мерц, който заяви по време на посещение в Норвегия, че Германия не участва във войната и не желае това да се промени. Министърът на отбраната Борис Писториус и вицеканцлерът Ларс Клингбайл също казаха: "Това не е наша война".

ПЛАНОВЕ

Тръмп е заявил, че САЩ "не са длъжни да подкрепят НАТО", предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че коментарът на Тръмп отново е породил съмнения относно ангажимента на Вашингтон към клаузите за взаимна отбрана, които са в основата на трансатлантическия алианс.

В изказване пред инвестиционен форум в Маями, щата Флорида, Тръмп заяви, че е разочарован от факта, че европейските страни от НАТО са отказали да предоставят материална подкрепа на САЩ на фона на продължаващата близо месец война с Иран.

"Винаги щяхме да бъдем до тях, но сега, предвид действията им, предполагам, че вече това вече не е нужно, нали?", заявил е Тръмп. "Това звучи като сензационна новина, нали? Да, господине. Това ли е сензационната новина? Мисля, че току-що чухме сензационна новина, но това е истината. Аз го казвам отдавна. Защо да сме до тях, ако те не са до нас? Те не бяха до нас", подчерта той.

САЩ не се консултираха с европейските си съюзници относно решението си да нанесат удари по Иран в края на миналия месец, а много от лидерите на страните от алианса се противопоставиха на тази акция, отбелязва Ройтерс.

На същия форум Тръмп е казал, че "Куба е следващата". "Аз създадох тази велика армия. Казах: "Никога няма да се наложи да я използвате". Но понякога трябва да я използвате. И, между другото, Куба е следващата", заявил е Тръмп. "Престорете се обаче, че не съм го казвал. Престорете се, че не съм", добавил е той.

Макар Тръмп да не уточни какво точно планира да направи с островната държава, той неведнъж е заявявал, че според него правителството в Хавана, изправено пред тежка икономическа криза, е на ръба на колапса.

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел призна, че страната му води преговори със САЩ в опит да предотврати потенциална военна конфронтация. Икономиката на Куба е силно засегната от прекъсванията във вноса на петрол, от който страната зависи за функционирането на електроцентралите си и транспортната си система.