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Мигрант от Русия прегази хора на спирка в Кан

Днес, 10:03

Кървав инцидент разтърси френския град Кан, разположен в северозападната част на страната, след като лек автомобил се вряза с висока скорост в група хора, чакащи на спирка на градския транспорт. При удара са загинали двама души, а други осем са ранени, като състоянието на няколко от тях остава изключително тежко. Според първоначалните данни на телевизионния канал BFM, трагедията вероятно е следствие от битов конфликт, избухнал малко по-рано в близко заведение.

Френските правоохранителни органи са реагирали светкавично и след бързо преследване са задържали заподозрения шофьор на 15 километра от мястото на инцидента – в крайбрежното градче Уистреам. По информация на медиите, арестуваният е 26-годишният Ибрахим И., родом от Руската федерация.

На мястото на трагедията незабавно са изпратени множество екипи на спешна помощ, пожарната и полицията. В района е разкрит временен координационен център, а ранените с опасност за живота са транспортирани с хеликоптер до най-близките университетски болници.

Разследващите към момента изключват версията за организиран терористичен акт и се фокусират върху хипотезата за умишлено престъпление, провокирано от ескалирал скандал. Според очевидци шофьорът е напуснал заведението във видимо агресивно състояние, преди да се качи в автомобила си.

Прокуратурата е образувала наказателно производство за умишлено убийство и опит за убийство. Властите проверяват легалния престой на 26-годишния мъж на територията на Франция, както и евентуалното му досие в местните или международните полицейски регистри.

Разследването по случая продължава, като се очаква прокуратурата в Кан да даде извънреден брифинг с повече подробности за състоянието на пострадалите и повдигнатите обвинения.

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Ключови думи:

Кан, Франция

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