Джон Траволта получи непредвидена "Златна палма"

Почетната награда не бе сред обявените по-рано от фестивала

Днес, 19:11
ЕПА/БГНЕС
Траволта със "Златната палма".

Холивудската звезда Джон Траволта изненадващо получи почетна награда "Златна палма" за цялостно творчество, докато представяше режисьорския си дебют на филмовия фестивал в Кан, съобщи Би Би Си.

72-годишният актьор гостува на форума с първия си проект от другата страна на камерата - Propeller One-Way Night Coach. Придружен от дъщеря си Ела Блу Траволта, той едва сдържаше сълзите си, когато прие наградата с думите: "Това е повече от "Оскар".

"Пълна изненада", възкликна Траволта на френски, докато публиката го аплодираше. "Не мога да повярвам. Това е последното, което съм очаквал".

Джон Траволта нашумява в края на 70-те години с танцувални филми като "Треска в събота вечер" и "Брилянтин", но през 1994 г. Куентин Тарантино възражда кариерата му с главна роля в "Криминале". Участва още в "Игра на пари", "Лице назаем", "Тънка червена линия", "Дъщерята на генерала" и др.

Почетните награди "Златна палма", които фестивалът в Кан връчва, обикновено се обявяват преди началото му. Тази година бяха съобщени две имена - на режисьора Питър Джаксън, удостоен на церемонията по откриването, и на актрисата и певица Барбра Стрейзанд, която ще получи наградата на закриването на фестивала, когато се раздават и състезателните отличия.

През миналата година обаче Кан също връчи "непредвидена" палма в хода на фестивала, отделно от предварително обявения приз за Робърт де Ниро. Тогава я получи носителят на две награди "Оскар" Дензъл Уошингтън, който представяше на Лазурния бряг филма Highest 2 Lowest заедно с режисьора Спайк Лий.

ЕПА/БГНЕС Актьорът бе придружаван на фестивала от 26-годишната си дъщеря Ела Блу.
