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Един от новите влакове "Шкода" е изваден от експлоатация

Мотрисата беше надраскана и трябва да бъде почистена от производителя

Днес, 10:22
БГНЕС

Дни след чудесната новина, че новите чешки мотриси "Шкода" вече возят пътници по кратки дестинации на БДЖ, една от тях беше извадена от експлоатация. Причината е, че вчера тя осъмна надраскана със спрей. Това се е случило в Благоевград и предизвика масово възмущение в социалните мрежи. Днес от националния превозвач разкриха и какво коства на железниците една такава глупост.

Мотрисата, станала обект на вандалския акт, днес ще бъде предадена на „Шкода” за почистване. Все още не е ясно колко ще струва това, нито пък кога влакът ще се върне обратно в графика. Днес трябваше по мрежата да има 20 от новите влакове "Шкода". 

Извършителят все още не е открит. „Към настоящия момент сме провели работни срещи и разговори с представители на МВР. В района на гарите, където влаковете остават в тъмната част на денонощието, ще бъдат позиционирани патрули, обходи ще правят и служители на БДЖ”, посочи директорът на "Подвижен железопътен състав" и "Оперативна дейност" Анатолий Атанасов, цитиран от Нова телевизия. В самите влакове има видеонаблюдение и при вандалска проява органите на реда веднага биват информирани.

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Ключови думи:

Шкода, влакове, БДЖ, железници

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