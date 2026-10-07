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Петиция за нула време върна влака Русе-Пловдив

Транспортното министерство реагира необичайно бързо на подписката на русенци

Днес, 17:58
Невероятно, но факт – хората бяха чути за новия график за движение на влаковете.
Булфото
Невероятно, но факт – хората бяха чути за новия график за движение на влаковете.

Петиция на русенци да се запази влакът от Русе за Пловдив даде мигновен резултат – министерството на транспорта се съгласи с подписалите и за броени часове взе решение да не спира тази линия от новия график на движението на влаковете за 2027 г. Ведомството чу и протестиращите за намаляването на влаковете, които спират на гара Павликени.

В проекта на график бе предвидено пътуващите от дунавския град да правят връзка в Горна Оряховица, където да се прикачват на друг влак, за да стигнат до Пловдив. Така 7-часовото пътуване без прикачване, което осигуряваше директна връзка между Северна и Южна България, ще се проточи допълнително. „Когато говорим за развитие на железопътния транспорт, не бива да започваме с премахване на директни връзки между големи областни центрове. Напротив – такива линии трябва да бъдат запазвани, подобрявани и популяризирани,“ пише създателят на онлайн петицията за запазване на линията Русе-Пловдив Давид Александров. Оказа се, че министерството на транспорта е чуло искането му.

По инициатива на министъра на транспорта Георги Пеев в спешен порядък беше проведена среща между представители на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, „БДЖ – Пътнически превози“ и „Ивкони Експрес“, с участието онлайн на Община Русе, съобщи министерството му. На срещата е потвърдено, че директната железопътна връзка между Русе и Пловдив се запазва и след въвеждането на новия график за движение на влаковете от 13 декември 2026 г. Превозът по маршрута ще бъде обслужван от „Ивкони Експрес“. Промяната е в часовете на движение, а не в самото направление.

Влакът от Русе ще потегля в 4:30 ч. вместо в 4:40 ч., като ще продължава директно до Пловдив с една и съща композиция, без пътниците да се налага да се прекачват в Горна Оряховица. Предвидено е 10-минутно изчакване на гара Горна Оряховица, а пристигането в Пловдив се запазва в същия часови диапазон. В обратното направление влакът ще тръгва от Пловдив в 13:15 ч. вместо в 16:05 ч. и ще пристига в Русе в 20:20 ч. вместо в 23:12 ч., което ще осигури по-ранно прибиране на пътуващите. Предвидени са и допълнителни спирки между Горна Оряховица и Русе, които ще улеснят пътуването на хора, работещи и учащи в по-големите населени места по маршрута.

Успех постигнаха и жителите на Павликени, които недоволстваха, че на тяхната гара ще спират по-малко влакове. Министерството обявява, че влаковете през тази гара няма да бъдат спирани или съкращавани и ще продължат да се движат в досегашния си порядък.

До края на месеца гражданите могат да продължат да изпращат предложения и становища за цялата страна на [email protected] и [email protected]

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БДЖ, влакове, железници, Ивкони Експрес

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