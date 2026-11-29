Обилният снеговалеж и бурният вятър през изминалата нощ усложниха сериозно обстановката в по-голямата част от страната, като за днес в 16 области е обявен оранжев код за значителни валежи, а по Южното Черноморие – червен код за вятър и вълнение.

Заради силни снегонавявания и преспи е спряно движението за всички превозни средства по пътя Варна – Добрич, главния път Шумен – Силистра, отсечката Нови пазар – Никола Козлево, както и през Котленския проход. Ограничения за всички автомобили има и в отделни участъци в областите Русе и Силистра.

Въведени са ограничения за тежкотоварни автомобили (над 12 тона), има забрани за движението им през Троянския проход, проходите Рожен, Превала и Печинско, както и по направленията Ботевград – Мездра, Монтана – Бели извор (при Краводер), Доспат – Батак, път I-7 (Шумен – Пристое) и в отделни участъци на автомагистралите „Хемус“ и „Струма“ (в област Перник).

Без електричество са абонати в 57 населени места в шест общини на област Враца (най-тежко е положението в Мездра и 23 села по Искърското дефиле, където възстановяването се очаква между 12:00 и 16:00 часа). 30 села са без ток в област Габрово. Засегнати са части от Ловеч, осем села в общината, четири селища в община Летница и град Троян.



Бърз влак БВ 2627 от София за Варна с 200 пътника закъса в района на гара Елисейна. Инцидентът е станал в 3.39 минути тази нощ. Ситуацията е сериозна, потвърди областният управител на Враца Росен Михайлов, който първоначално заяви, че влака е дерайлирал, но после се оказа, че инцидента е заради провиснали и паднали клони върху железния път, съобщи БДЖ. „Жадни сме, гладни сме. Не сме яли. Никой нищо не ни казва, просто стоим тук“, съобщиха пътници от влака, които изкараха цяла нощ във влака.

Освободено е трасето на международен път Е-79, което бе блокирано на две места от аварирали тежкотоварни камиони.

Ученически автобус и стотици автомобили бяха блокирани в километрична колона в района на Копяновец на път Е79 между Ботевград и Мездра, съобщи БНТ. Движението в посока Мездра беше спряно поне за шест часа. Блокирано бе движението и в района на отбивката за Вършец. Причината и на двете места са аварирали тежкотоварни автомобили в района, заради които и снегопочистващата техника бе останала блокирана и не може да продължи работата си.

Разград

Областната администрация на Разград съобщи за няколко автобуса, закъсали заради усложнената зимна обстановка. Сред тях беше автобус на „Юнион Ивкони“, обърнал се странично на пътя Кубрат – Завет. Закъсали бяха и три автобуса с работници – единият превозвал пътуващи от завода на „Шишеджам“, от който бяха евакуирани осем души. Другите два бяха в районите на селата Савин и Горичево, община Кубрат.

Всички хора от закъсалите автобуси в област Разград са евакуирани и към момента няма бедстващи по пътищата, съобщиха от областната администрация. Автобусът на „Юнион Ивкони“ е върнат на пътя и се движи след снегорин. Евакуирани са и работниците от останалите закъсали автобуси.

Ситуацията и в София е тежка.

Заради тежкият сняг има паднали дървета, които блокират движението - аварийните екипи са реагирали на 47 сигнала за паднали дървета, скъсани електрически кабели. На територията на София вали сняг от 16 часа, на определени места снегът надхвърли 40 см. В центъра на София е над 25 см, заяви директорът на Столичния инспекторат.

Затруднено е движението в София заради снега, 172 снегорина чистят улиците. Това съобщи директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов на брифинг във връзка с готовността за зимната обстановка и предприетите действия по снегопочистването и обработките против заледяване. На фирмите, отговорни за зимното поддържане, вече са наложени глоби за общо 97 000 евро.

Това съобщи директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов

Бургас:

Заради силното вълнение и бурния вятър през нощта морето заля крайбрежната велоалея между Бургас и квартал „Сарафово“. Кадри от общинските камери за видеонаблюдение, заснети около 1.20 ч., показват как високите вълни прехвърлят предпазната стена и заливат настилката на алеята. Преминаването в района е изключително опасно заради силното морско вълнение.

4-5-метрови вълни атакуват бреговете на Ахтопол и Синеморец, предаде БНТ.

Тържественото посрещане на минния ловец „Бриз“, планирано за утре във Военноморска база – Бургас, няма да се състои заради влошените метеорологични условия. Това съобщиха от Военноморските сили. На церемонията се очакваше да присъства командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

Несебър:

Силното морско вълнение и бурният вятър нанесоха сериозни поражения по крайбрежната инфраструктура в Стария град на Несебър. Мощните вълни са разрушили част от павираната настилка в непосредствена близост до морето. На места паветата са изтръгнати от основата си и разместени от силата на водата, а цели участъци от настилката са повредени. Бурното море и силните пориви на вятъра създават опасност за преминаващите в крайбрежната зона.

Велико Търново:

Усложнена е обстановката на територията на Великотърновска област тази сутрин. Пътищата са проходими, но обилния снеговалеж и ниските температури създават проблеми на много места. Мокрият сняг и вятъра са съборили два електрически сълба - в района на жп гарата във Велико Търново и в павликенското село Горна Липница. На много места в областта има паднали дървета и клони, които екипите на пожарната своевременно отстраняват. В Прохода на Републиката има закъсал камион – край Килифарево.

От НКЖИ съобщават

Заради обилния снеговалеж и лошите метеорологични условия е преустановено движението на влаковете в няколко железопътни участъка:



* От 3:10 ч. между гарите Елисейна и Мездра – по път № 1 и път № 2 по направление София - Варна.

* От 5:30 ч. между гарите Оризово и Свобода – по направление Пловдив – Стара Загора.



Към момента е подадено напрежение в контактната мрежа по път № 1 в участъка Елисейна – Мездра.



Във връзка с възникналата ситуация уточняваме, че вечерният бърз влак от София за Варна не е дерайлирал и вече пътува към Мездра. За пътниците е потърсено съдействие от автобусна фирма за осигуряване на алтернативен транспорт, но превозът е отказан поради неразчистените пътища и усложнената пътна обстановка. По време на престоя си на гара Елисейна влакът е бил под напрежение, като отоплението във вагоните е функционирало. В момента се организира раздаване на топли напитки на засегнатите пътници.



Поради възникнал технически проблем в района на гара София пристигащите и заминаващите влакове се движат със закъснение.



Със закъснение се движат и влаковете по направлението Перник – София.



Всички аварийни екипи на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ са на терен и работят по овладяване на ситуацията и възстановяване на нормалното движение по железопътната мрежа.



Призоваваме пътниците да следят актуалната информация за движението на влаковете.



Очаква се брифинг на НКЖИ с последни данни за ситуацията.