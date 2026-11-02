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Централната гара в София влиза в тежък ремонт

11 коловоза ще бъдат затворени, а пътниците ще бъдат пренасочвани към "Подуяне" и "Искър"

Днес, 07:27
Реконструкцията ще продължи до март догодина.
Реконструкцията ще продължи до март догодина.

От днес започва мащабен ремонт на софийската Централна гара. До март 2027 г. ще бъдат затворени коловозите от първи до единадесети включително, предаде БНР.  Това означава, че пътуването ще се усложни - само малка част от влаковете ще  продължат да се обслужват от гарата, а за останалите ще има пренасочване на пътниците към жп станциите "Подуяне" и "Искър". 

По време на ремонта движението по коловози от 1-ви до 11-и ще бъде преустановено. Изключение ще има за няколко глухи коловоза. 2-ри, 4-ти и 6-и ще обслужват влаковете по направлението София - Петрич, като от шести ще се движат и композициите за Банкя и Драгоман. 12-и коловоз ще обслужва влаковете за Пловдив, а 13-и - за Мездра.

Част от влаковете за Бургас, Варна и Капъкуле също ще продължат да пристигат и заминават от Централна гара без прекачване. За останалите влакове е осигурен трансфер до други гари в столицата. Пътниците трябва предварително да проверяват от коя гара ще потеглят или къде ще пристигнат влаковете им.

Промените ще останат в сила до 18 март догодина. 

Пълна информация и подробен график на засегнатите влакове са публикувани в електронния пътеводител на https://razpisanie.bdz.bg/bg.

Реконструкцията на Централна гара включва:

  • нова контактна мрежа,

  • модернизация на сигнализацията и телекомуникациите,

  • внедряване на съвременни системи за управление на движението,

  • удължаване на пешеходния подлез към северната страна на гарата.

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