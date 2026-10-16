Кметът на Варна обяви проверка на строеж, но проверяващите не знаят

С две противоположни обяснения за това извършва ли се проверка на свлачището в "Аспарухово" излязоха кметът на Варна Благомир Коцев и негови служители в общината. Земя в южния квартал се свлече около 20 септември в съседство с голям строеж на жилищен комплекс. И започна да се спори авария на ВиК ли е причината, или нарушения на строителната компания.

На 1 октомври "Сега" прати подробни въпроси до общинския пресцентър по случая. Поинтересувахме се проверява ли общината причините за произшествието. Изредихме: проверява ли незаконни или друг вид неправомерни действия на строителната компания по самия градеж, или пък документите ѝ, проверява ли (без)действия на ВиК, или може би свои служители проверява общината - как са одобрили и/или контроли проекта, или пък трети лица в "Аспарухово" да проверява. След седмица медията ни получи лаконичен отговор, че строежът е трета категория съгласно ЗУТ и правомощията по контрола са изцяло на РДНСК (част от МРРБ). При ВиК-аварии проверките пак били единствено в правомощията на РДНСК. Тоест, след седмица чакане "Сега" получи отговор, че община Варна не извършва никаква проверка. Успоредно разбрахме, че отговорът е бил подготвен от общинския отдел "Строителен контрол".

Пет дни по-късно обаче Коцев каза пред журналисти, че по казуса се извършват паралелни проверки както от общината, така и от МРРБ. БНР съобщи, че кметът е поискал и проверка на издаденото разрешение за строеж, по специално - трябвало ли е големият строеж да има съгласуван с ВиК проект (спори се на кой етап от такъв проект се прави съгласуване с ВиК - мненията на експертите са различни). Разрешението за строеж е подписано от главния архитект Виктор Бузев, когото от няколко месеца Коцев опитва безуспешно да махне. Тоест, кметът каза, че общината нищи действията на главния архитект - излезе, че поне една от посочените от нас проверки, по думите му, е факт. Но как така тия му подчинени, които трябва да проверяват (отдел "Строителен контрол"), не знаят, че проверяват - енигма.

Дори някакво друго общинско звено или лица да прави проверката, то пак има разминаване. Защото от отговора до "Сега" се разбра, че общината нищо не проверява. Усещането за хаос в общината не е от днес.

По-важното е, че и да има проверка, резултати не са обявени. Веднага след свличането се говореше за "ядка", която ще бъде взета от земните маси, за да се изясни случая - няма информация за изхода от изследването.

ПРОВЕРКИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

"Сега" прати въпроси и до ДНСК. "Назначена е техническата експертна комисия, в чийто състав са включени независими специалисти по части „Конструктивна“, „Геодезия“, „Геология“, „ВиК“ и „Пътно строителство“, която към момента не е приключила своята работа. Възложено е на „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ да извърши проверка и обследване на състоянието на ВиК мрежата в района на извършвания строеж и на характеристиките на терена, което следва да приключи около края на месец октомври", гласи същинската част от отговора.

Добавя се също, че ДНСК проверява община Варна за разрешението за строеж във връзка със съгласуването с ВиК. Инвеститорът не е бил представил съгласувани сградно водопроводно и сградно канализационно отклонение и условия за присъединяване, но е имал от водното дружество т. нар. "изходни данни" (изходните данни са информация за наличие на водна инфраструктура: спорът за съгласуването се върти около това тия данни достатъчни ли са, за да се издаде разрешително за строеж, а самото съгласуване да се извърши после).

ОЩЕ ЕДНО РАЗМИНАВАНЕ

Няколко пъти през последните месеци Коцев каза, че очаква МРРБ да отстрани Бузев, тъй като това било в правомощията на министерството. То проверявало главния архитект, имало достатъчно данни за нарушения и т.н. "Кметът на Варна да уволни главния архитект, а не да очаква от мен да го отстраня", отсече обаче министър Иван Шишков преди няколко дни пред Нова телевизия.

Иван Портних уволни Бузев към края на мандата си. Съдът върна главния архитект, а Коцев тръгна да го отсранява едва на третата година от мандата си.