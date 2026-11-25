След внесената вчера от адвокатите на Благомир Коцев жалба срещу прекратяване на мандата му и предсрочното изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия, днес варненският административен съд образува дело, но и веднага го остави без движение, давайки срок и указания на защитата да си оправи нещата. А именно - жалбата не отговаряла на изискванията по чл. 151, т. 2 от АПК. Въпросният член касае упълномощаването на адвоката - какво следва да се приложи, документ за такса, преписи...

"При неизпълнение в определения срок жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство - прекратено. Разпореждането не подлежи на обжалване", казва съдът.

Като адвокати на Коцев по казуса пред медиите се явяват Николай Владимиров и Марин Пандов.