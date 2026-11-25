Зад предсрочното прекратяване на мандата на кмета на Варна Благомир Коцев стоят местни икономически интереси. Това допусна самият той пред Нова тв. Коцев разказа, че до него са достигнали слухове за предполагаемо финансово стимулиране на членове на Общинската избирателна комисия със суми от порядъка на 20 000 евро.

В понеделник вечерта пълномощията на кмета на Варна бяха прекратени предсрочно от Общинската избирателна комисия, защото си пуснал отпуска, докато бе арестуван.

Коцев заяви, че до произнасянето на съда по предварителното изпълнение на решението на ОИК Общинският съвет не би трябвало да избира друг временно изпълняващ длъжността кмет, а управлението на града трябва да остане в ръцете на посочения от него заместник-кмет.

Варненският кмет отново насочи обвиненията си към бизнесмена Даниел Славов, известен като Дидо Дънката. Коцев разказа за лични разговори с него, в които по думите му оставането му на кметския пост е било обвързвано с одобряването на конкретни инвестиционни проекти. Той твърди, че част от въпросните проекти са били със спорни строителни книжа, а забавянето на процедурите е водело до предупреждения и заплахи, че може да загуби поста си. По думите му подобни разговори са се активизирали и в периодите, в които предстои приемането на общинския бюджет или гласуването на важни решения от Общинския съвет.

Коцев обвини и част от варненските общински съветници, че не вземат самостоятелно решенията си, а се съобразяват с интересите на неформални партийни лидери. Според него зад партия „Български глас“ стои Даниел Славов, а зад „Алтернатива на гражданите“ - представители на строителния бизнес във Варна и ТИМ. „Когато трябва да се взимат решения в Общинския съвет, общинските съветници препращат кмета, който очаква да му бъдат гласувани определени предложения, към тези неформални босове, с които трябва да се разбере, за да минат нещата в Общинския съвет“, твърди Коцев.

Попитан конкретно с каква информация разполага за предполагаемото въздействие върху членовете на избирателната комисия, Коцев заяви, че до него достигат сведения от няколко различни места. „Говори се, че е имало разговори с всеки един от тях, че е имало финансови стимули. Говори се и за конкретни суми от 20 000 евро“, каза той. Той не представи доказателств, но посочи като основание за съмненията си и начина, по който е протекло заседанието на избирателната комисия в понеделник вечерта. Според него бързината, с която е взето решението, липсата на ясно посочен автор на проекта за отстраняването му, отсъствието на аудиозапис от заседанието и оскъдният писмен протокол пораждат съмнения за предварителна организация.

Коцев свърза момента на прекратяването на пълномощията си и с приемането на бюджета на Варна и заема на общината. Той отхвърли тезата, че решението за отстраняването му е продиктувано единствено от законовите разпоредби, свързани с ползването на отпуск и отсъствието от работа по време на задържането му през 2025 г. По думите му неговите адвокати са категорични, че законът позволява прехвърлянето на неизползван отпуск от една календарна година в друга. За предсрочно прекратяване на кметския мандат на посоченото основание трябва да е налице непрекъснато отсъствие от работа в продължение на 30 дни по неоснователни причини, заяви той.

Благомир Коцев потвърди, че дни преди решението на ОИК-Варна е разговарял лично с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който го уверил, че няма да позволи представителите на партията в комисията да подкрепят предсрочното прекратяване на мандата му. Според него крайната цел на атаките срещу него е установяването на контрол върху управлението на Варна, решенията на Общинския съвет и разпределението на общинските средства.

Инициатива

„Вместо само да се вайкаме, с колегата Асен Василев да съберем подписи и да внесем искане за законови промени, с които членове на Общински избирателни комисии (ОИК) да могат да бъдат оттеглени от партиите, които са ги посочили. Защото аз им поисках оставката сега и така ми увисват думите във въздуха“. Това предложи пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев пък видя зад решението на ОИК икономическите интереси на ТИМ и Дидо Дънката. Той разказа, че от партията опитали да оттеглят от ОИК човек, излъчен през 2023 г. от „Продължаваме промяната“, който на последните избори участвал в Районната избирателна комисия от квотата на „Прогресивна България“. Отговорът от ЦИК обаче бил, че въпросният човек трябва да се съгласи сам, за да бъде оттеглен.