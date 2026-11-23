Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна реши на заседание тази вечер да бъдат прекратени пълномощията на кмета Благомир Коцев (ПП). Казусът е свързван с ползваните отпуски от кмета, основно - за времето в ареста миналата година. Решението може да се обжалва. Коцев бе казал в дните по-рано, че ако се стигне до отстраняване, ще контрира в съда.

Решението е взето с предварително изпълнение, а на заседанието са присъствали 26 от общо 27 членове на ОИК. Подкрепено е от представители на всички политически сили, заяви пред медиите председателят на органа Велин Жеков. Според неофициална информация гласовете "за" са 20. Пълният състав на комисията: 8 души от ГЕРБ, 7 от ПП-ДБ, "Възраждане" и ДПС по 4, БСП - 3, ИТН - 1.

Казусът с отпуските се точи от миналата година след множество сигнали, включително на "будни граждани", за които никой в града не е чувал. Жалби подаваше и общинската служителка от времето на ГЕРБ Биляна Якова. Накратко казано: според сигналите Коцев е надвишил акумулативно законово позволените отсъствия. Той е пускал за части от периода на ареста (около 4 месеца и половина след 8 юли 2025 г. общо арест) отпуск, който не е имал право да ползва. Юристи коментират, че в законите има "дупка" на какво основание следва да отсъства дълго прибран зад решетките кмет. По едно време Бойко Борисов "замрази" действията на ОИК - каза, че не ще служебни победи във Варна, съответно доминираната от ГЕРБ комисия не взе окончателно решение. Страстите бяха възбудени отново преди около месец след поредна жалба на "будна гражданка". Тънкият различен момент е, че ако до преди месец отстраняване на кмета водеше до частични избори, сега такива няма да има, а общинският съвет ще назначи временен кмет (така е при отстраняване по-малко от година преди редовния местен вот). Съветът, който е с шарено мнозинство ("Алтернативата на гражданите", чийто лидер е шеф на органа, ГЕРБ...) е на нож с Коцев.

Тази вечер комисията публикува дълго обяснение на мотивите си. След събиране на документи, възражение на адвоката на Коцев и т.н., ОИК е анализирала всичките му отсъствия, преценявайки следното:

По закон един кмет няма право да прехвърля отпуск, а варненският е прехвърлил от 2024 г. 37 дни (17 основен и 20 допълнителен); няма право и на неплатен отпуск, а Коцев в рамките на 8 дни (от 31 октомври до 11 ноември 2025 г. - докато е в ареста) го е ползвал. По-важно: сборувайки всички отсъствия, включително за които той не е в нарушение (командировки, празници и т.н.), ОИК установява, че последният ден с правно основание за отсъствие на Коцев е 12 септември 2025 г. (петък). От понеделника след това (15-ти) неявяването на работа следва да се разглежда като неоснователно отсъствие. А отсъствието, всеизвестно е, е продължило поради ареста. Според ЗМСМА, ако един кмет отсъства неоснователно повече от месец, се пристъпва към прекратяване на мандата - според ОИК положението е влязло в сила на 16 октомври 2025 г.

При съществуващите законови неясноти за статута на един кмет при арест, ОИК се е позовала на съдебната практика на ВАС: "...конкретната причина за неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец (мярката за неотклонение „задържане под стража“) не може да обоснове основателна причина за неявяването му на работа. Продължителната невъзможност на кмета на община да изпълнява задълженията си, дори и по обективни причини, се санкционира с предсрочно прекратяване на пълномощията". Цитира се съдебно решение от 2018 г.

РЕАКЦИИ

ПП: "След като кметът на Варна Благомир Коцев засегна бизнес интереси, сложи край на незаконните сделки с общинско имущество и спря незаконния град в Баба Алино, тази вечер дойде ответният удар на задкулисието. Това не е правосъдие, а отмъщение. Мафията отвръща на удара. Но пак не са познали. Решението ще бъде обжалвано и плановете на Дънката, ТИМ и статуквото във Вярна да си изберат служебно кмет през общинския съвет ще бъдат пресечени".

"Да, България": "Нов опит за заличаване на избора на хората! Ако държавата те е задържала незаконно, прокуратурата се използва за политическа бухалка, а не си върши работата, и заради това не си могъл да ходиш на работа, може ли след това същата държава да те отстрани от поста ти, за който си избран с гласовете на десетки хиляди граждани, точно защото си отсъствал?". "Представителят на „Да, България“ в ОИК е гласувал в подкрепа на Благо Коцев", заяви Ивайло Мирчев.

ГЕРБ: "Лидерът Бойко Борисов иска оставките на представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна и се разграничава от гласуването им. Бойко Борисов е категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град".