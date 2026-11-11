Новият екшън "Свалят Благомир Коцев" съвпада с търг за € 76 млн.

Две събития съвпаднаха в управленския живот на Варна - нова сага "Свалят Благомир Коцев" и пускане от самия кмет на 5-годишна обществена поръчка за боклука на града. Прогнозната стойноста на търга е 76 млн. евро без ДДС. Задават се и структурни преобразувания за милиони.

СКАНДАЛЪТ С ПРАВОМОЩИЯТА

Общинската избирателна комисия (ОИК) се събра късно днес на заседание след сигнал на гражданка за отпуските на кмета по време на ареста му. Темата бе бистрена и преди година, без крайно произнасяне - надвишил ли е Коцев полагащия му се отпуск, следвало ли е да ползва друга форма за отсъствие; ако е надвишил срока, трябва ли според закона да бъде отстранен. Не се очаква комисията скоро да излезе с решение, ако въобще се случи такова. Успоредно Коцев, партията му ПП и ДБ предприеха шумна контраатака: ГЕРБ и доминираният от нея общински съвет искали да махнат кмета и да си назначат удобен. Провидяният сценарий се базира на това, че при отстраняване на един кмет по-малко от година преди края на мандата частични избори не се провеждат - съветът слага човек, избирайки между зам.-кметовете или съветниците.

"Опитът за отстраняването ми е част от стремежа за овладяване на Варна. В продължение на десет години градът имаше изнесен център на властта. Това е апогеят на битката за влияние, сигналът е изчаквал звезден миг“, каза патетично Коцев днес на пресконференция. Припомни, че решението на ОИК - Варна преди година е осуетено след протести. Реално това се дължи и на Бойко Борисов, който заяви, че не иска служебни победи (мнозинството в комисията е на ГЕРБ).

В града вървят разнородни хипотези кой е натиснал копчето на "случайната гражданка". ПП, ДБ визират и "Възраждане", макар националистите да не разполагат с голямо влияние. Депутатът Стела Николова замеси в социалните мрежи "един строител". Член на администрацията при Портних афишира във "Фейсбук" намерение също да подаде сигнал в ОИК. Има обаче и версии, че Коцев, ПП, ДБ правят постановка с "ново героизиране" - никой от враговете му нямал полза да го атакува, защото печелят от слабото му управление. Пети напомнят, че ГЕРБ е в насипно състояние, там всеки може да сътвори всичко, включително самоинициативи или игра против партията; гербаджии, включително членове на ОИК, се ослушват за "Прогресивна България", но засега не личи тя да е замесена.

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Търг за боклука бе обявен през пролетта, но бе отменен от КЗК след жалба на дружеството ЗМБГ, което извършва дейността в настоящия 5-годишен период. Тогава старият договор изтече и Коцев обяви, че го удължава до приключване на следващата поръчка.

На пресконференция днес той обяви новата процедура. Прогнозните параметри от 76 млн. евро са към 80% по-високи от стойността за досегашните 5 години. Но пък две турски, една румънска и три български фирми проявили предварителен интерес - цената можело да падне.

Коцев и "трансферираната" наскоро от София Надежда Бобчева (зам.-кмет по екологията) разказаха за предимствата на новата услуга: поне 50% нова техника, подменени съдове, екологични технологии, възможности за разваляне на договора. Кметът обеща "на този етап" да не се пипа таксата за битови отпадъци.

Любопитно е, че част от дейностите по сметосъбиране ще бъдат поети от ново дружество към общинския съвет. И по тази тема имаше спорове - към кмета ли да е звеното или съвета. Но днес Коцев привества решението на съветниците. Дружеството можело да бъде ангажирано и в ремонти на тротоари, площадки.

Като се има предвид, че и "земетръсно" решение на ОИК, и поръчката подлежат на обжалване, то е ясно, че драмите може и да не приключат. Но пък ще ги има.