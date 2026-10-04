Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Община Варна не успя да прибере 1.3 млн. евро от главния си архитект

Втори кмет губи битките с Виктор Бузев

Днес, 06:20
Виктор Бузев няма засега особени поводи за лошо настроение.
FB/Наталия Господинова
Виктор Бузев няма засега особени поводи за лошо настроение.

Изпадналият при втори кмет в немилост главен архитект на Варна - Виктор Бузев, продължава да печели съдебните битки срещу общината. Тя се опитва да му вземе около 2.7 млн. лв., за колкото е била осъдена от две частни дружества през 2025 г. (приблизително 1.3 млн. евро сега), според нея - заради негово бездействие. Но Варненският окръжен съд отхвърли тия дни общинския иск и присъди 40 000 евро в полза на Бузев за съдебни разноски. От кметството заявиха, че ще обжалват на втора инстанция.

Бузев стана главен архитект преди 12 години, малко след като Иван Портних пое кметския пост. Няколко месеца преди финала на управлението си кметът от ГЕРБ махна Бузев с мотив, че действа неправомерно в полза на новия тогава политик от ПП Благомир Коцев, разрешавайки да сложи шатри на поляна до ресторанта му в Морската градина. Съдът върна главния архитект на поста при мандата на Коцев, като нещата между двамата вървяха безпроблемно известно време. През лятото на миналата година, докато Коцев бе в ареста, временният кмет Павел Попов поиска оставката на Бузев, а около половин година след излизането на свобода кметът повтори апела. Оставката обаче така и не е факт. От общината казаха сега, че главният архитект се води в болнични. Така реално повече от година община Варна се мъчи да отстрани главния си архитект без успех. 

Поводът Попов да поиска оставката на Бузев през лятото на 2025 г. е свързан с 2.7-те млн. лв., които общината сега се мъчи да му вземе. Тогава излезе решение на ВАС, с което тя бе осъдена финално за същата сумата от две дружества. Общината посочи като причина за осъждането си "незаконосъобразното бездействие" на главния архитект и обясни чрез пресцентъра си "бездействието" му така: "през 2020 г. не е предал препис от влязло в сила разрешение за строеж (...) на апарт-хотел в ЖК „Бриз-юг“. Той не го е направил в законоустановения срок, а близо една година по-късно. Собственици на имота, в който вече има построен обект, са дружествата „Тодор билд 2006“ ЕООД и „Знамената“ ЕООД. (...) Съдът приема, че заради това забавяне те са получили от изпълнителя на обекта намален размер на обезщетението". В съобщението на общинския пресцентър се казваше още, че "след като община Варна заплати сумата, ще предяви регресен иск срещу главния архитект".

Именно с регресния иск е провалът сега. Съдът хем отчита, че Бузев е бил в отпуск към датата на влизането в сила на разрешението за строеж, хем че е налице бездействие, тъй като след връщането от отпуск е трябвало да връчи административния акт. В крайна сметка обаче това не е толкова важно за съдебното решение. Важното е, че за да се реализира регресна отговорност, следва да бъдат доказани умисъл или груба небрежност. Всъщност, от съдебното решение става ясно, че главният архитект не е връчил разрешението за строеж заради съветите на общинския юрисконсулт и с мотив, че поради висящи дела то не е влязло в сила - следователно, не е действал с умисъл или груба небрежност.

Още по темата: 

Главният архитект на Варна не дава исканата от временния кмет оставка
Странно съжителство обогатява екшъна в ръководството на община Варна. Месец след като временният кмет Павел Попов призова главния архитект Виктор Бузев да подаде оставка поради коствало милиони "бездействие" - оставка няма. Главният архитект си е все така на работа.
СЕГА
25 Авг. 2025

За скандала с шатрите:

Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
Нов варненски казус обхожда информационното пространство. Обаче на мен ми е безинтересен от самото начало.
СЕГА
21 Юли 2026

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Варна, Благомир Коцев, Виктор Бузев, главен архитект, Иван Портних

Още новини по темата

Няма връщане: В бившето руско консулство във Варна се говори на английски
03 Окт. 2026

Паднал клон във Варна рани тежко общински служител
01 Окт. 2026

Млад дрогиран шофьор помете спирка във Варна
30 Септ. 2026

Трима са ранени при катастрофа на градски автобус във Варна
26 Септ. 2026

Почва дело срещу Иван Портних заради щети на Варна за милиони
24 Септ. 2026

Варненци протестираха срещу мегастроежа до новото свлачище
23 Септ. 2026

Какво, ако не строеж до морето, може да събере партийни врагове?
22 Септ. 2026

Евакуираха осем души заради свлачището в "Аспарухово"
22 Септ. 2026

Районен кмет допуска новото варненско свлачище да е заради строеж
21 Септ. 2026

Голяма част от Варна е без вода заради новоремонтиран път

19 Септ. 2026

Варна приюти освободената заради столичния боклук Надежда Бобчева
17 Септ. 2026

Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
11 Септ. 2026

100 кг кокаин бяха хванати на входа на Бургас
04 Септ. 2026

Варненският кмет смята да запечатва сгради в Баба Алино
02 Септ. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Борисов - новият ум на България
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки