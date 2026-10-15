Варненският кмет се разграничи изцяло от строителните безобразия в града

Варненският кмет Благомир Коцев обяви в социалните мрежи, че е подаден сигнал до прокуратурата за системни нарушения от главния архитект и директора на строителния контрол в общината. Визирано е бездействие по сагата "Баба Алино". И двамата са отдавна в немилост пред кмета. Изявлението на Коцев обаче има по-общ характер. Той стоварва върху директора на строителния контрол вината за строителните безобразия в града през последните 8 години - практически за почти всеки скандали, по които се е шумяло.

Коцев поиска оставката на главния архитект Виктор Бузев тази пролет без да споменава "Баба Алино". Бузев бе отстранен още от Иван Портних с мотив, че прави услуги на частния бизнес на Коцев (скандалът "Шатри"). Но съдът върна на работа архитекта, а Коцев нямаше против той да заема поста общо около 2 години през мандата му. Докато Коцев бе в ареста, временният кмет Павел Попов застана срещу Бузев, но след връщането си Коцев не направи същото, а изчака още няколко месеца. В момента общината и Бузев се съдят взаимно, де юре той не е отстранен. Днес Коцев съобщава, че МРРБ е стартирало процедура, чрез която да го махне от поста.

Директорът на строителния контрол Александър Драгнев бе отстранен, но също контраатакува в съда. "Като кмет за мен е необяснимо защо човекът, най-пряко отговорен за контрола върху частното строителство във Варна, напъва толкова много да се връща на работа. (...) За 8 години в местната администрация пред очите на отстранения шеф по строителен контрол се случи "Баба Алино", пропадаха пътища покрай строежи в „Ривиера“, от една барака изникна огромен ресторант в "Евксиноград", надградиха се с по няколко етажа къщи в Морската градина, арестуваха негови подчинени с подкупи на общинския паркинг и куп други скандали, които ще бележат облика на града за години напред", казва Коцев. И още: "В мотивите за отстраняването на г-н Драгнев, които изложих пред националните медии, акцентирах върху липсата на всякаква отчетност на работата му по "Баба Алино". Последният такъв случай, от който няма никаква документална следа в администрацията, е от август 2025 г. Ходили, проверявали, но какво видели и констатирали, си знаят само той и шепа служители в общината".

"В крайна сметка Варна не може да продължава по този начин. Точката на напрежение е достигната", декларира Коцев.

Очаквайте подробности!