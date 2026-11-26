Благомир Коцев (ПП) остава кмет на Варна, след като местният административен съд спря предварителното изпълнение на решението за отстраняването му. Мярката важи до приключване на делото по същество. Определението на съда може да се обжалва.

Съдът счита, че не може да се преустанови мандат, получен непосредствено от избирателите, преди самият съд да е осъществил пълноценен контрол за законосъобразността на административния акт, с който мандатът е прекратен. Освен това, отстраняването засяга права на гласувалите граждани, както и демократичния ред, чрез който се формира местната власт.

Практически най-вероятно всичко това означава, че Коцев ще изпълни оставащата година от мандата. А делото по същество, съобразно практиката, ще се точи много по-дълго.

"ПРИЯТЕЛИ"

Междувременно днес сутринта Марин Митев, едно от лицата на ТИМ, даде интервю пред БНР. ТИМ бяха обвинени от кмета, че заедно с Даниел Славов - Дънката са "кукловодите на преврата". В едно от редките си медийни появявания въобще през годините Митев отрече и каза ред любопитни неща пред журналистката Даниела Стойнова. Като например, че са приятели с Коцев, а и: "Докъде ходихте снощи, докъде стачкувахте? До хотел "Капитол"? (има предвид протеста в защита на кмета, завършил пред хотела на Дънката - б.а.) Защо не продължихте до "Хоризонт"? (ресторанта на Коцев - б.а). Там има движение, автомобили в идеалния парк, паркинги, не знам. Аз не съм ходил. Ходил съм един път – кметът ме кани, даже и на срещата бях с Даниел, беше поканил и Даниел. Даже той, като отидем, ни записва винаги с неговите средства. Има камери в ресторантите". Митев каза още, че на местните избори Кирил Петков ходил на крака във вилата на Христо Димитров в село Здравец, за да иска подкрепа от "Алтернативата на гражданите": "Бяха помолени от г-н Кирил Петков да се обърне внимание, да се помогне Благо да стане кмет и хората се отзоваха, припознаха го". ("Алтернативата на гражданите" са сочени днес от Коцев и ПП-ДБ като проводник на интересите на ТИМ в общинския съвет).

Коцев не даде обяснение през деня за думите на Митев.