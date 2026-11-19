Варненският административен съд не спря строежа в Морската градина, около който лумна поредният скандал в града. Делото обаче продължава.
Частна фирма изгражда калолечебница, преустройвайки стара своя постройка, но земята е държавна и областният управител Марио Смърков счита, че действията са незаконни.
Жалбата срещу строежа бе именно на Смърков, той поиска спиране на строителството. Но тя бе оставена без разглеждане, тъй като разрешението за строеж е влязло в сила още на 1 декември 2020 г. и може да се оспорва единствено с доводи за нищожност. А съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, оспорването за нищожност на влязло в сила разрешение не спира неговото действие. Съдът подчертава, че спирането на строежите са в правомощията на ДНСК или кмета на общината. Освен това жалбоподателят засега не обосновал пряк и непосредствен правен интерес от спирането на изпълнението.
Съдът съобщи също, че на 7 май 2020 г. "самият областен управител, в качеството си на собственик на имота, е дал принципно съгласие за извършване на основния ремонт, реконструкцията и промяната на предназначението". Реално се има предвид предшественици на Смърков.
Определението на Административен съд - Варна подлежи на обжалване. Производството по същество по жалбата за прогласяване на нищожност на разрешението за строеж продължава.