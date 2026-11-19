диян иванов Постройката, която собственикът мисли да превърне в калолечебница, е изоставена от години, скрита сред дървета и клони, редом с още няколко.

Варненският административен съд не спря строежа в Морската градина, около който лумна поредният скандал в града. Делото обаче продължава.

Частна фирма изгражда калолечебница, преустройвайки стара своя постройка, но земята е държавна и областният управител Марио Смърков счита, че действията са незаконни.

Частна сграда изплува на пъпа на варненската морска градина Строителни дейности в самото ядро на Морската градина родиха най-новия варненски скандал. Вчера областната управа сезира прокуратурата и административния съд, защото се действа върху спорен държавен терен и тя нищо не е разрешавала.

Жалбата срещу строежа бе именно на Смърков, той поиска спиране на строителството. Но тя бе оставена без разглеждане, тъй като разрешението за строеж е влязло в сила още на 1 декември 2020 г. и може да се оспорва единствено с доводи за нищожност. А съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, оспорването за нищожност на влязло в сила разрешение не спира неговото действие. Съдът подчертава, че спирането на строежите са в правомощията на ДНСК или кмета на общината. Освен това жалбоподателят засега не обосновал пряк и непосредствен правен интерес от спирането на изпълнението.

Съдът съобщи също, че на 7 май 2020 г. "самият областен управител, в качеството си на собственик на имота, е дал принципно съгласие за извършване на основния ремонт, реконструкцията и промяната на предназначението". Реално се има предвид предшественици на Смърков.

Определението на Административен съд - Варна подлежи на обжалване. Производството по същество по жалбата за прогласяване на нищожност на разрешението за строеж продължава.