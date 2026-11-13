Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Княжево" протестира срещу безмилостна сеч

Днес, 13:18
Протестът преди 3 седмици.
FB/Гражданска инициатива Княжевецъ
Протестът преди 3 седмици.

Тази вечер жители на столичния квартал "Княжево" ще проведат протест срещу презастрояването. Мястото е кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и ул. „Синята скала“, а часът на събитието е 18. Конкретният повод е безмилостна, по описанията им, сеч в полите на Витоша (местността Килиите) - заради проект за градеж на висока сграда. Това е втората демонстрация, след като преди три седмици булевардът бе блокиран. 

"Днес е Килиите. Утре може да е любимото ти място в планината. Витоша не е за продан. Елате!", се казва в обръщението към столичани. Възможни свлачища, липса на канализация в района, претоварване на цялостната инфраструктура, отнемане на природа, на въздух, на нормални условия на живот...- това са само част от мотивите на недоволството. Хората се оплакват още от пропуквания на къщите си, намален дебит на водата. Жалбите им срещу унищожаването на гората били глас в пустиня. Хората се страхуват най-вече, че това е само началото на мащабно застрояване на Килиите.

Имотът на конкретния проект е 11 декара. Върху 9 ще се строят жилища. Инвеститорът е частен.

Казусът е интересен, тъй като сигналите на гражданите са от началото на есента, а първите проверки на институциите не откриха нередности. РИОСВ заяви, че поректът е извън защитената зона на планината. Според район „Витоша” разрешителното за строеж е издадено законно, то е според действащия устройствен план, строежи са предвидени от десетилетия. Държавният строителен контрол не е открил неказонна сеч. Все пак столичния общински съвет сформира работна група.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, , , , , ,

Още новини по темата

В знак на протест чешкото радио пуска само музика
03 Ноем. 2026
Протест срещу Радев и Йотова повтаря: Вие сте национални предатели!
20 Окт. 2026
Задава се нов протест срещу Йотова и Радев
19 Окт. 2026
Варненският кмет се разграничи изцяло от строителните безобразия в града
15 Окт. 2026
В Закона за хазарта цъфна забрана на кеша в строителството
06 Окт. 2026
Варненци протестираха срещу мегастроежа до новото свлачище
23 Септ. 2026
Цяла Враца и държавата спасяват тракийска могила, без да знаят как
19 Септ. 2026
Свети Влас пропищя от развалена частна пречиствателна станция
18 Септ. 2026
Радев в Струмяни: дойде, не видя и не победи - само се снима
02 Септ. 2026
Бурни протести спряха изгаряне на 200 000 т RDF годишно в Елин Пелин
29 Авг. 2026
Жители на Разград бранят 1000 дървета от сеч заради търговски център
27 Авг. 2026
Абровски: Хората ще оценят "Кошница с грижа" след морето
24 Авг. 2026
"Тук не е Москва": Първи протест срещу кабинета Радев
27 Юни 2026
В НАТФИЗ избухна бунт срещу ректора
26 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Радев & ко глупаво надценяват русофилията на българите
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави