"Княжево" протестира срещу безмилостна сеч

Тази вечер жители на столичния квартал "Княжево" ще проведат протест срещу презастрояването. Мястото е кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и ул. „Синята скала“, а часът на събитието е 18. Конкретният повод е безмилостна, по описанията им, сеч в полите на Витоша (местността Килиите) - заради проект за градеж на висока сграда. Това е втората демонстрация, след като преди три седмици булевардът бе блокиран.

"Днес е Килиите. Утре може да е любимото ти място в планината. Витоша не е за продан. Елате!", се казва в обръщението към столичани. Възможни свлачища, липса на канализация в района, претоварване на цялостната инфраструктура, отнемане на природа, на въздух, на нормални условия на живот...- това са само част от мотивите на недоволството. Хората се оплакват още от пропуквания на къщите си, намален дебит на водата. Жалбите им срещу унищожаването на гората били глас в пустиня. Хората се страхуват най-вече, че това е само началото на мащабно застрояване на Килиите.

Имотът на конкретния проект е 11 декара. Върху 9 ще се строят жилища. Инвеститорът е частен.

Казусът е интересен, тъй като сигналите на гражданите са от началото на есента, а първите проверки на институциите не откриха нередности. РИОСВ заяви, че поректът е извън защитената зона на планината. Според район „Витоша” разрешителното за строеж е издадено законно, то е според действащия устройствен план, строежи са предвидени от десетилетия. Държавният строителен контрол не е открил неказонна сеч. Все пак столичния общински съвет сформира работна група.