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Задава се нов протест срещу Йотова и Радев

Демонстрацията ще започне в 18:30 ч. на площад "Независимост" в София

Днес, 13:22
Фейсбук

Във вторник ще се проведе нов протест срещу управлението на премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова. Демонстрацията ще започне в 18:30 ч. на площад "Независимост" в София и е под наслов "Вашият "мир" е капитулация! Вашата "дипломация" – изолация!“.

Събитието беше обявено вчера във "Фейсбук" и към момента повече от 6 хил. души са отбелязали, че ще отидат. Зад протеста срещу управляващите застават 22 общественици, сред които бившите министри на отбраната Тодор Тагарев и на околната среда Борислав Сандов, бившите депутати Лена Бориславова и Методи Андреев, бившият посланик в Москва Илиян Василев, икономистът Евгени Кънев, Иван Калчев, Цветозар Томов, представители  от "Правосъдие за всеки".

"Търговски кораби са атакувани и потъват в Черно море. Хора загиват. Руски дронове достигат до опасна близост до нашите граници. Гърмят военни складове, атакуват се критични обекти. А тук ни приспиват с обещания, че "добрите отношения" с агресора ще ни спасят. Няма да ни спасят! Илюзиите не пазят живота. Мълчанието не е стратегия. А отказът да назовеш заплахата не я прави по-малко реална", пишат организаторите на протеста.

Миналия четвъртък стотици хора излязоха на протест срещу премиера и президентката. Демонстрацията беше под надслов "Долу Йотова и Радев", а  организатори бяха активистът Манол Глишев и гражданското сдружение БОЕЦ.

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