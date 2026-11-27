Жители на 20 столични района излизат на протест днес срещу липсата на парно и топла вода в София, съобщи БНР. В социалните мрежи те обявяват, че ще блокират движението на Орлов мост от 17 до 22 часа. Студенти също планират да се включат в демонстрацията срещу "Топлофикация - София" - близо 90% от общежитията в Студентски град са без парно и топла вода, или с прекъсвания на услугата.

Кметът Васил Терзиев заяви, че проблемът няма да бъде решен с протести. Той обяви, че кризисен щаб ще следи авариите и плановите ремонти на "Топлофикация - София". 200 работници на дружеството отстраняват възникналите близо 500 аварии.