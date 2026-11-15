Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Стотици хиляди чехи излязоха на протест в името на свободата на словото

В парка "Летна" се събраха между 350 000 и 450 000 души

15 Ноем. 2026
Протестъри с хартиени шапки като тези на телевизионния герой Вечерничек.
ЕПА/БГНЕС
Протестъри с хартиени шапки като тези на телевизионния герой Вечерничек.

Стотици хиляди души излязоха днес по улиците на Прага, за да протестират срещу премахването на таксите за излъчване на обществените медии в Чехия. Според организаторите от "Милион моменти за демокрация", демонстрацията е привлякла между 350 000 и 450 000 души, което прави митинга най-големият от Нежната революция през 1989 г. насам. Те обещаха, че това е само началото на протестните действия.

Хората се събраха в парка "Летна" в ранния следобед от всички краища на страната с транспаранти с надписи "Не позволявайте на политиците да объркват независимостта на медиите“ или "Ръцете долу от медиите". Някои, както и при предишни протести, дойдоха с хартиени шапки като тези на телевизионния герой Вечерничек (чешкият еквивалент на Сънчо - б.а.), който се превърна в протестен символ. Мобилните оператори в зоната на "Летна" пък подсилиха мрежата си за разговори и данни.

Кабинетът на премиера Андрей Бабиш иска обществената телевизия и радио да бъдат финансирани директно от държавния бюджет вместо от такси от гражданите, както бе досега. В момента домакинствата плащат по 205 крони месечно (8.5€) за радио и телевизия.

Законопроектът мина на първо четене в Камарата на депутатите и предизвиква редовни протести от октомври, като настоящият е най-големият. Предвидено е и около 15-процентно намаляване на цялостния размер на средствата. Критици обвиняват чешкото правителство, че иска да влияе върху програмното съдържание и кадровите решения в обществените медии и следва примера на Словакия, Унгария, Полша и Сърбия, където настоящите и предишни десни популистки правителства подкопаха  независимостта на медиите.

Над 2000 студенти и журналисти подписаха отворено писмо, в което изразиха тревога за бъдещето на чешките национални телевизия и радио. Европейският съюз за радио и телевизия, Европейската федерация на журналистите, "Репортери без граници" и Международният институт за пресата също разкритикуваха медийния план на правителството, сравнявайки го със спорните ходове на словашкия премиер Роберт Фицо и на бившия премиер на Унгария Виктор Орбан.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

,

Още новини по темата

В Костинброд се разбунтуваха срещу съмнителна схема със земи
15 Ноем. 2026
"Княжево" протестира срещу безмилостна сеч
13 Ноем. 2026
В знак на протест чешкото радио пуска само музика
03 Ноем. 2026
Къща на производител на оръжие за Украйна бе запалена в Прага
28 Окт. 2026
Протест срещу Радев и Йотова повтаря: Вие сте национални предатели!
20 Окт. 2026
Задава се нов протест срещу Йотова и Радев
19 Окт. 2026
Варненци протестираха срещу мегастроежа до новото свлачище
23 Септ. 2026
Свети Влас пропищя от развалена частна пречиствателна станция
18 Септ. 2026
Бурни протести спряха изгаряне на 200 000 т RDF годишно в Елин Пелин
29 Авг. 2026
Абровски: Хората ще оценят "Кошница с грижа" след морето
24 Авг. 2026
"Тук не е Москва": Първи протест срещу кабинета Радев
27 Юни 2026
В НАТФИЗ избухна бунт срещу ректора
26 Юни 2026
Съд задължи кабинета да пусне чешкия президент на срещата на НАТО
24 Юни 2026
Чешките радио и телевизия стачкуват заради промени във финансирането
22 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ МЕДИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Радев & ко глупаво надценяват русофилията на българите
Людмил Илиев: "Прогресивна България" завлича парламента в блатото
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави