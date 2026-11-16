Катя Тодорова напусна "Панорама" и БНТ с многозначителен коментар

Журналистката Катя Тодорова стана поредната емблематична фигура, която напусна Българската национална телевизия (БНТ). Досега тя работеше в предаването "Панорама".

В емоционален пост Тодорова обяви, че напуска по собствено желание, тъй като има желание да бъде свободен човек.

"Човек е изборите , които прави. Тръгнах си не защото съм избрала друг проект или екип. Направих го заради себе си. Заради волята си на свободен човек. И защото понякога да имаш мир в душата е истинският отговор на всичко важно", започва тя.

А по-нататък добавя: "...и сам да си - остани този , който искаш да бъдеш. Човек трябва да се държи за себе си даже, когато не знае как. Благодаря за шанса да бъда част от "Панорама", да снимам репортажите и филмите, които исках. Всеки ден в журналистиката е битка да избираш свободата си и да я използваш за почтени цели. Никой не ти я дава. Тя е в голяма степен "себеупование".

Катя Тодорова беше в екипа на "Панорама" от 2010 г. насам като редактор и репортер. Там прави редица репортажи и документални филми. Преди това е работила и като репортер и водещ в БНР.