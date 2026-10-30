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Слави Трифонов закри телевизия 7/8

Причините са финансови

Днес, 16:55
Слави Трифонов
Булфото
Слави Трифонов

Лидерът на ИТН Слави Трифонов обяви, че закрива телевизия 7/8. 

"Мразя да се обяснявам. Затова ще карам директно и направо. България е държавата, в която всичко може и нищо не може. В конкретния случай не може да има малка частна телевизия, защото двете големи частни национални телевизии са си организирали картел, изсмукват всички реклами предварително, принуждават рекламодателите да рекламират само при тях и няма никакво значение колко те гледат и колко те харесват зрителите. Защото, всъщност, телевизионният пазар не е обект на пазарна икономика. Направихме опит да се борим, и то сериозен опит, седем години. Телевизиите се изхранват от реклами и когато два субекта предварително изкупуват всички реклами с ясното намерение да не дават на никого другиго, нарушавайки закона и антимонополните правила, не може да има свободни и независими телевизии.

Затова телевизия 7/8 спира. Благодаря на колегите, благодаря на екипа, благодаря на зрителите.

Животът е битка и отново ще се срещнем на бойното поле, защото ние сме лошите", написа той във "Фейсбук".

Телевизия 7/8 бе основана от Слави Трифонов и компанията „Статис“ АД през 2019 г., след като "Шоуто на Слави" не поднови договора си с БТВ. Телевизията можеше да се гледа с абонамент от 0,78 лв. на месец през тв оператор или 2 лв. на месец за достъп през сайта до стрийминг на живо и пълния видео архив. По време на предизборни кампании тв излъчваше безплатно, за да подпомогне ИТН.

В началото на септември 2026 г. бившият депутат от ПП-ДБ Лена Бориславова спечели и на втора инстанция делото срещу "Седем-осми" АД, което заведе заради "Песен за Лена", пусната в социалните мрежи и партийната тв на ИТН "7/8" в началото на 2023 г. Тя настояваше за 40 000 лв. обезщетение за уронен престиж заради въпросната песен, която прекрачва всички граници на политическата сатира и добрия вкус.

На първа инстанция - в Софийски градски съд, тя получи 20 000 лв, но на втора инстанция - в Апелативния съд в София, присъденото й обезщетение е в пълния размер на исканата от нея сума от 40 000 лв.

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