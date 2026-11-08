Би Би Си подготви аварийно радио при "Черно небе"

Великобритания се готви за национална криза, Би Би Си съобщи как ще информира британците при т.нар. „Черно небе“ (Black Sky), сценарий за мащабен блекаут, при който страната остава без ток, вода, гориво и интернет.

Планът предвижда да бъде създадено специално студио за аварийно радиоизлъчване със защитени комуникационни линии, независими от интернет, и запаси от вода, храна и гориво, които стигат за три дни без допълнително снабдяване. В студиото ще работят около 100 служители на Би Би Си. Според описанието на плана излъчването ще върви през радиокули, изолирани от интернет. Те ще имат резервоари с между пет и 40 000 литра дизел за генераторите, които да издържат три дни, защото FM предавателите консумират много енергия.От студиото ще се четат предварително написани правителствени текстове: как да се дозира водата, какво да се прави, ако тоалетните спрат да работят, и кои храни да се консумират първи. Журналистите ще поддържат връзка със сателитни телефони и резервни канали, а ако и те откажат, са предвидени предварително договорени протоколи.

Мащабът на сценария може да се окаже по-голям от реалността. Според информатор от Би Би Си първоначалното планиране е предвиждало пет до седем дни без ток, а последните съвети на Neso, оператора на електроенергийната система, сочат, че токът вероятно ще се върне за два до три дни. В правителствени документи се посочва, че официалните съобщения към гражданите ще минават през BBC Radio 2 и BBC Radio 4, тъй като радиото е най-устойчивото на токови аварии средство за комуникация.

Разкритията съвпадат с кампанията „Бъдете готови“ (Be Ready). Кабинетът на министър-председателя я стартира на 22 октомври 2026 г. и тя съветва домакинствата да се подготвят за поне три дни без електричество, вода, телефонни мрежи или интернет. Препоръчителният списък включва бутилирана вода и храна, която не се нуждае от готвене или хладилник, при три литра питейна вода на човек дневно. В списъка влизат още фенерче, радио, външна батерия, комплект за първа помощ и необходимите лекарства. Правителственият съвет е у дома да има и FM радио на батерии, за да се приемат предавания като аварийната станция на Би Би Си. Препоръчва се и малко пари в брой.

Кампанията е първият етап от тригодишна програма и вече се усеща в магазините. Към нея са се присъединили над 500 организации, сред които фирми, благотворителни и обществени групи. Според „Ройтерс“ консервите, бутилираната вода, радиоприемниците и батериите са започнали да изчезват от щандовете след призива. Правителствено проучване от 2026 г. показва, че едва 13% от британците смятат семействата си за добре или напълно подготвени за извънредни ситуации, а половината признават, че са почти или напълно неподготвени. Властите не препоръчват веднага да се трупат големи количества стоки, а първо да се провери какво има у дома и липсващото да се купува постепенно.

Част от обществото обаче реагира с критики. Министърът на отбраната Уес Стрийтинг заяви, че иска хората да са „бдителни, но не и разтревожени“, след обвинения в разпалване на паника. Планът е превантивен и властите не са установили конкретна заплаха за националната електрическа мрежа. Заплахите не са само военни. Министърът нарича "заплахи" кибератаките наред с екстремното време. Кабинетът цитира зимните бури и летните пожари като примери за събития, нарушили услугите.