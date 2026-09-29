Българка, осъдена в Лондон за източване на помощи, пак ги получава

Българката Цветка Тодорова, осъдена във Великобритания за участие в мащабна схема за измами със социални помощи на стойност поне 54 милиона паунда, отново получава месечни социални помощи след освобождаването си, съобщи Дейли Експрес.

Българката е излежала приблизително половината от тригодишната присъда, постановена през май 2024 г.

Тодорова е част петчленна група български граждани, които в продължение на повече от 4 години са подавали хиляди фалшиви заявления за социални помощи. Според Кралската прокурорска служба схемата е работила чрез три „фабрики“ за социални помощи в Лондон, където са изготвяни фиктивни договори за наем, подправени фишове за заплати и фалшиви писма от работодатели, лекари и училища.

Всички участници са се признали за виновни по обвинения за измама и пране на пари. При разследването са иззети стотици комплекти документи, големи суми в брой, луксозен автомобил и дизайнерски вещи. Британската прокуратура определя случая като най-мащабното дело за измама със социални помощи, стигало до съд.

На едно от заседанията в началото на 2026 г. Тодорова бе задължена да възстанови 101 201,78 паунда.

Според британския в. "Sun" тя е платила 18 228,14 паунда, а оставащата сума е близо 83 000 паунда. Данни, цитирани от "Дейли Експрес", сочат, че лично тя е получила 263 514 паунда от схемата. Върховната прокуратура обяви, че изпълнението на конфискационното решение продължава и Цветка трябва да се изплати до последното пени на хазната, която заедно с други четирима сънародници са източвали в продължение на години.

"Отново съм на помощи. Ще получавам около 200 лири месечно. Нямам право да работя. Съпругът ми получава над 1000 лири от социалните", жалва се Цветка пред британските медии. По думите ѝ двамата страдат от депресия, тя има високо кръвно налягане, а съпругът ѝ силни болки в гърба след стартирането на разследванията.

Тодорова е изправена и пред възможна депортация. Ако не изпълни конфискационното решение да възстанови всички източени суми, може да бъде върната в затвора, докато прокуратурата продължава да търси как да си върне и останалите откраднати пари от четиримата българи.

"СЕГА" припомня:

Петима българи стоят зад най-мащабната схема за източване на социални помощи в Англия и Уелс, съобщи в началото на април м.г. британският ежедневник "Дейли мейл". В продължение на години българите са източвали с фалшиви документи пари за т.нар. универсален кредит - социална помощ за бедни и безработни, която преди десетина години замени шест други вида помощи в социалната система на Англия. Присвоената сума е 54 млн. британски лири, около 63 млн. евро. Измамниците са ползвали социалната система като банкомат, обяви обвинението в съда.

Петимата българи давали консултация как човек да се регистрира в системата и да кандидатства за помощи. Зад този привидно легален бизнес, какъвто има в почти всяка държава за диаспората ни, те въртяли машина за заявления, с които през фалшиви документи получавали помощи. За помощите кандидатствали с комбинация от фалшиви и истински самоличности. Една от жените в групата държи хранителен магазин в Уд Грийн.

Измамите са извършени в периода 2016-2021 г. Парите са получени през 6000 фалшиви заявления. Петимата са арестувани през 2021 г. след операция на местната полиция.

При обиска в домовете на петимата полицията открила пачки със 750 000 британски лири, 900 мобилни устройства, стотици формуляри за кандидатстване, натъпкани в кашони. В профилите в социалните мрежи на петимата се виждат кадри от луксозния живот, който са водели на гърба на социалната система. На едно видео петимата хвърлят банкноти от 20 лири като конфети в апартамент.

Разкриването на групата започна след сигнал от български полицаи, включително от Сливен и ГДБОП. Разплитането започва, след като започват големи и пребогати сватби, покупки на скъпи автомобили, луксозни апартаменти, включително в София.