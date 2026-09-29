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"Терористите" от британската база може би са крадци на гориво

29 Септ. 2026

Петимата мъже, задържани край британската военновъздушна база RAF Fairford по подозрение, че са подготвяли терористичен акт, може да се окажат обикновени крадци на бензин. 

Петимата бяха пуснати под гаранция. Това решение предизвика остри реакции и разминаване в позициите между Лондон и Вашингтон. Американският президент Доналд Тръмп и държавният секретар Марко Рубио изразиха публично изненада и несъгласие с пускането на заподозрените под гаранция.

Британската полиция за борба с тероризма съобщи, че разследването продължава и че в превозните средства на задържаните не са намерени експлозиви. Полицията е обискирала и домовете им, но и там нищо подозрително не е открито. Според неофициални източници от разследването се проверява и версията заподозрените да са били обикновени крадци на гориво, подтикнати от високите цени.

Британските власти уверяват, че ситуацията около базата, която се използва от американските ВВС, е под контрол и освободените лица не представляват непосредствена заплаха за обществената сигурност, докато процесуално-следствените действия продължават.

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Великобритания

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