Бърнам отвори вратата за завръщане на Великобритания в ЕС

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че Великобритания трябва да разгледа всички възможности за бъдещите си отношения с Европейския съюз, включително пълно повторно присъединяване към блока. Това представлява значителна промяна от досегашната позиция на британското правителство, което след Brexit поставяше като „червени линии“ връщането в единния пазар, митническия съюз и свободното движение на хора.

Изказването на Бърнам дойде на годишната конференция на управляващата Лейбъристка партия. Той заяви, че Brexit „е донесъл повече вреда, отколкото полза“ и че сегашните отношения между Великобритания и ЕС не са достатъчни за дългосрочния икономически растеж на страната. Премиерът обяви, че около планираната среща на върха между Великобритания и ЕС по-късно тази година ще представи на британците различните възможности за бъдещите отношения с европейските партньори.

В интервю за BBC Бърнам изрично посочи три основни сценария – запазване на сегашните отношения, по-тясно обвързване чрез единния пазар и/или митническия съюз, както и вариант Великобритания „да извърви целия път“ и отново да стане член на ЕС. Той подчерта, че не става дума за непосредствено връщане към ЕС или за предстоящ референдум, а за изработване на дългосрочен план за отношенията с Европа. Бърнам не изключи обаче възможността в бъдеще въпросът да бъде поставен пред британските избиратели.

Френският президент Еманюел Макрон реагира положително на думите на британския премиер. По време на съвместна пресконференция с испанския премиер Педро Санчес в Мадрид Макрон заяви, че евентуалното завръщане на Великобритания в ЕС би било „много добра новина“ както за британците, така и за европейците.

След това той отправи директно послание към Лондон на английски: „Welcome back“ – „Добре дошли отново“.

Макрон обаче направи важно уточнение: ако Великобритания поиска пълно членство, тя не би могла да избира само онези елементи от европейската интеграция, които са удобни за нея. По думите му не може да има своеобразен „европейски член 2.0“, при който Лондон да получава достъп до определени предимства, без да приема съответните правила и задължения.

Испанският премиер Педро Санчес също приветства възможността за британско завръщане, като заяви, че Великобритания би била посрещната „с отворени обятия“.

