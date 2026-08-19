Британският премиер ще бори бездомността с кампания в "ковид стил"

Британският премиер Анди Бърнам обеща до Коледа да се справи с проблема с бездомниците, които, по думите му вече "се усещат като част от пейзажа". За целта премиерът организира кампания в "ковид стил" на стойност 442 млн. паунда, за да да се осигурят места за спане и да няма нито един човек, който да спи по улиците тази зима.

Борбата с бездомността е централна политика за правителството на Бърнам. В статия за "Гардиън" той пише: "Виждаме хора, легнали до врати и седнали пред гарите, които носят живота си в раници и спални чували. И мисля, че повечето хора имат същата реакция: това не е правилно. Това не трябва да се случва тук. Но ние живеем с това толкова дълго, че нещо, което преди ни шокираше, сега се усеща като част от пейзажа. Направихме го по време на пандемията. Избавихме хората от студа, защото като държава решихме, че това трябва да се направи. Можем да го направим отново.

Ето защо първото нещо, което обявих, когато станах министър-председател, беше ангажиментът да се сложи край на бездомността. Не да я управлявам, не да я намалявам – а да я прекратя. И днес правим първата стъпка. Влагаме 442 милиона паунда в национална кампания, за да съберем всички за Коледа", пише той. Все още обаче не са ясни точните стъпки, по които кампанията ще постигне целта си.

Активистите за борба с бездомността приветстваха решението, но предупредиха, че ще трябва да се направи повече за справяне с дългосрочната криза с временното настаняване. Повече от 100 000 домакинства във Великобритания живеят във временни жилища. Страната е създала индустрия на стойност 2 млрд. паунда от нерегулирани доставчици на временни жилища, някои от които предоставят мръсни и пълни с плъхове места за живеене. Частните наемодатели и собствениците на хотели таксуват общинските съвети с наем, далеч надвишаващ пазарния, за да настанят хора, които иначе биха се озовали на улицата, установи разследване на "Гардиън". Местните власти в Англия плащат с 60% повече за стаи в хостели, отколкото би струвало наемането на жилища с подобен размер на частния пазар.