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Иран изстреля две ракети към Дубай

18 Авг. 2026Обновена
ЕПА/БГНЕС

Мощни експлозии се чуват в района Джебел Али в Дубай. Същевременно Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че звуците от експлозии в Дубай са били причинени от работата на системите за противовъздушна отбрана.

Малко по-рано в града се чуха сирените за въздушна опасност, задействани от Националното управление за извънредни ситуации на ОАЕ. В същото време бе потвърдено, че системите за ПВО са открили ракетна заплаха.

Пресслужбата на Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи, че ПВО е била задействана заради изстрелването на две балистични ракети от Иран в посока територията на Емиратите. Ракетите не са достигнали целта си, като една от тях е паднала на крайбрежието на ОАЕ, без да причини щети, а друтата дори не е стигнала до териториалните води на Емирствата.

Първоначално се смяташе, че става дума за ракети, изстреляни от йеменските бунтовници хути по посока на територията на ОАЕ.

Самолетният трафик към Дубай не е преустановен.


 

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