САЩ налагат тежки санкции срещу Международния наказателен съд

Съединените щати подготвят мащабен пакет от санкции, насочени срещу Международния наказателен съд (МНС) в Хага, съобщи британският вестник The Times. Ограниченията няма да са само до отделни магистрати, а ще засегнат функциите на самата институция, както и външни компании, доставчици и IT партньори, които си сътрудничат със трибунала. На практика санкциите ще са като към отделна страна.

Повод за острата реакция на Вашингтон са разследванията на трибунала за действията на американски войници в Афганистан, както и издадените заповеди за арест на ключови израелски политици. Тъй като САЩ и Израел не са страни по Римския статут, Вашингтон определя действията на трибунала като пряка заплаха за своя суверенитет.

Новите мерки заплашват да парализират ежедневната работа на МНС. В момента институцията е принудена спешно да подменя технологичната си инфраструктура и да се отказва от американски софтуерни продукти, преминавайки към европейски алтернативи. Рискът за банковия сектор също е критичен — блокирането на транзакции през американски системи може да остави без финансиране текущите разследвания на военни престъпления по света. Заради визовите бариери бе взето решение и 25-ата сесия на Асамблеята на държавите членки да бъде преместена от Ню Йорк в Нидерландия.

Защитници на правата на човека и международни юридически организации предупреждават, че офанзивата срещу МНС създава опасен прецедент и поставя под въпрос бъдещето на правосъдието за най-тежките глобални престъпления.

