САЩ санкционираха председателя на Международния наказателен съд

icc-cpi 70-годишната японка Томока Акане е председател на Международния наказателен съд от пролетта на 2024 г.

САЩ наложиха санкции на японския съдия Томоко Акане, която е председател на Международния наказателен съд (МНС) в Хага. Санкциониран е и старши съдебен адвокат Абдулае Сей.

Това е поредната ескалация в кампанията на администрацията на Тръмп срещу съдебния трибунал, който бе създаден през 2002 г. от международната общност за преследване на военни престъпления, геноцид и престъпления срещу човечеството. САЩ обаче никога не са били член на съда.

Миналата година Вашингтон наложи санкции на няколко служители на МНС, включително прокурори и съдии, заради издадените заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и на бившият израелски министър на отбраната Йоав Галант.

Нетаняху, който е търсен от съда за предполагаемо използване на глад като метод на война и умишлено насочване на атаки срещу цивилното население в Газа, приветства настоящото решение на американската администрация. Той нарече МНС „показен съд" и похвали американския държавен секретар Марко Рубио за това, че е дал да се разбере, че служителите на съда ще „понесат последствия".

След съобщението за санкции на Акане и Сей, МНС излезе с изявление, в което критикува действията на Вашингтон и предупреждава, че мерки, наказващи съдии, прокурори и служители за изпълнение на техния мандат, „подкопават върховенството на закона" и поставят под риск международния правов ред.

Санкциите замразяват всички американски активи, които лицата може да притежават, и по същество ги блокират от достъп до финансовата система на САЩ, с която почти всички международно опериращи банки имат близки връзки.

През юни трима съдии от МНС заведоха дело срещу Тръмп и администрацията му за санкциите, твърдейки, че са незаконни.

Марко Рубио миналия месец заяви, че администрацията ще засили усилията срещу МНС, включително с дипломатическа кампания, насочена към убеждаване на други държави да напуснат институцията. Според него съдът е заплаха за американските военнослужещи и за други служители, изпълняващи строгата имиграционна политика на Тръмп или участващи в удари срещу плавателни съдове, за които се предполага, че превозват наркотици.

Настоящите санкции са част от кампания, започната от Вашингтон миналия месец, с цел да парализира МКС. САЩ вече са санкционирали поне 11 служители на МКС и са призовали 125-те държави членки на съда да се оттеглят от организацията.