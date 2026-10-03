ЕК настоява за пряк диалог между Скопие и София

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви в Скопие, че още през следващата седмица трябва да бъде направена нова стъпка за деблокиране на евроинтеграционния процес на Северна Македония. На съвместната пресконференция с премиера Християн Мицкоски в Скопие Фон дер Лайен каза, че е било договорено процесът отново да започне да се придвижва.

Министърът на външните работи на РС Македония Тимчо Муцунски вече е отправил искане за двустранна среща в София през следващата седмица. „Още следващата седмица министърът на външните работи и външната търговия Муцунски ще е в София за събитие, свързано с Коридор 8. Получих съвет да поискаме от домакина среща на двустранна основа. Веднага поисках от министъра да изпрати дипломатическа нота и да поиска среща с колежката си, за да движим процеса“, потвърди премиерът Мицкоски.

„Договорихме се да направим първа нова стъпка следващата седмица и да се опитаме да деблокираме процеса и всъщност да го превърнем в реален процес. Това е най-важната част“, заяви Фон дер Лайен. Тя не уточни дали тези разговори ще бъдат с европейско посредничество или директни между представители на България и РС Македония. Председателят на Европейската комисия даде да се разбере, че срещата е сигурна и София също е била посъветвана да се включи.

РС Македония остава извън страните, които ще получат пътни карти със срокове как да стигнат до членство. Лайен само каза, че Скопие би могло да напредва бързо, след като се преодолее сегашната блокада, тъй като е осъществила доста реформи. Европейската комисия няма да промени рамката за преговори, а планът за реформи и достъпът до средства ще бъдат отворени едва след приемането на конституционните промени. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, по време на посещението си в Скопие заяви: „В момента, в който деблокираме ситуацията тук, моето лично мнение е, че можем да бъдем много бързи със Северна Македония, защото вече интензивно работим по необходимите реформи. Да, все още има работа, но направеното от вас досега е впечатляващо“.

„Ние ще приветстваме Северна Македония с нейната идентичност и с нейния език. Вярваме, че македонската култура и македонският език могат да направят нашия Съюз по-богат“, заяви Лайен.