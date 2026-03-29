Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Дубай гони хиляди иранци

ОАЕ може да конфискува имоти, сметки и инвестиции за 530 млрд долара

Днес, 13:04
ЕПА/БГНЕС

Обединените арабски емирства (ОАЕ) анулираха разрешенията за пребиваване на всички граждани на Иран — включително на притежателите на „златни“ визи, които Емирствата издават на чужденци срещу инвестиции в икономиката на страната.

Иранската агенция Tasnim оценява иранските активи в ОАЕ (недвижими имоти, инвестиции, банкови сметки) на около 530 млрд. долара. Сега тези средства могат да бъдат замразени или конфискувани, пише Tasnim.

Властите в ОАЕ са действали едностранно и без официални обяснения.

Агенциите коментират действието на ОАЕ като безпрецедентен ход, който вероятно ще има огромни икономически и геополитически последици.

ОАЕ, и по-специално Дубай, от десетилетия служат като основен икономически хъб за Иран. Сумата от 530 млрд. долара е колосална — за сравнение, тя е близо до целия брутен вътрешен продукт на държави като Аржентина или Израел. Иранските бизнесмени са сред най-големите инвеститори в луксозни недвижими имоти в Дубай.

Това решение бележи пълен разрив в отношенията между Абу Даби и Техеран. Години наред ОАЕ се опитваха да поддържат баланс между Иран и западните си партньори (САЩ, Израел), но този ход показва, че Емирствата са заели категорична страна в текущия конфликт.

Досега „златните визи“ се считаха за най-сигурната форма на статут в Емирствата, тъй като се издават за срок от 5 или 10 години и не зависят от конкретен работодател. Масовото им анулиране изпраща шоков сигнал не само към иранците, но и към всички международни инвеститори относно сигурността на капиталите им в ОАЕ.

Хиляди ирански семейства, живеещи от поколения в ОАЕ, са изправени пред внезапна депортация и загуба на бизнес активите си. Макар да няма единна официална дата, източници от емиратските миграционни служби съобщават, че на притежателите на анулирани визи се дава прозорец от 14 до 30 дни, за да уредят делата си и да напуснат страната. Повечето ирански бизнесмени съобщават за незабавно замразяване на личните и фирмените им сметки. Това прави практически невъзможно плащането на заплати на служители или прехвърлянето на средства в чужбина. Има информации, че ирански собственици се опитват да продадат недвижимите си имоти с огромни отстъпки, за да спасят поне част от капитала си, преди пълната конфискация.

Иранското министерство на външните работи определи действията на Абу Даби като „икономическа агресия“ и „грубо нарушение на международното право“. Говорителят на министерството заяви, че Иран си запазва правото на „реципрочни мерки“, което засили опасенията за блокиране на танкери в Ормузкия пролив. Техеран заплаши да заведе дела в международни съдилища за защита на активите на своите граждани, позовавайки се на двустранни споразумения за защита на инвестициите.

Последвайте ни и в google news бутон

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се готви за ролята на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?