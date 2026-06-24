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Претендент за "Даунинг стрийт" иска да мести властта от Лондон

Засега Анди Бърнам не издава политиките, които смята да следва

24 Юни 2026
Анди Бърнам
EЕПА/БГНЕС
Анди Бърнам

Претендентът за два от най-важните поста във Великобритания - премиер и лидер на Лейбъристката партия Анди Бърнам планира да премести части от кабинета на "Даунинг стрийт" № 10 в Манчестър като част от мерките за децентрализиране на властта от Лондон.

"Файненшъл таймс" съобщава, че този ход на бившия кмет на Манчестър, който стана депутат, за да се кандидатира за двата поста, ще заяви намерението си за радикалната децентрализация в реч. 

Бърнам ще произнесе следващата седмица първата си важна политическа реч, откакто премиерът Киър Стармър обяви намерението си да подаде оставка, а бившият министър на здравеопазването Уес Стрийтинг потвърди, че няма да се кандидатира за лидер на Лейбъристката партия. Бърнам е категоричният фаворит да влезе на № 10.

Досега той е разказал малко за политиките, които възнамерява да следва, въпреки че съюзниците му казват, че възнамерява да постави децентрализацията на властта в основата.

Повече от 300 години на "Даунинг стрийт" в Лондон се намират официалните резиденции на двамата най-високопоставени члена на правителството на Обединеното кралство - на премиера и на финансовия министър. Първият обитава "Даунинг стрийт" 10, а в съседство, на номер 11 е вторият.

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Ключови думи:

Даунинг стрийт 10, Анди Бърнам

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