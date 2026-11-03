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Великобритания ще връща евтиното следване за студенти от ЕС

Това ще стане, ако Брюксел разреши достъп до индустриалната си програма "Произведено в Европа"

Днес, 18:37

Британските министрите са готови да отделят до 450 милиона паунда годишно, за да осигурят на студенти от ЕС по-ниски такси за обучение в британските университети, съобщи "Гардиън", цитиран от БНР.

Това обаче е възможно само, ако Брюксел разреши на Обединеното кралство достъп до индустриалната си програма "Произведено в Европа" (Made in Europe).

"Гардиън" цитира източници, че британското правителство е изготвило планове, които да позволят на студентите от континентална Европа да заплащат същите такси като британските студенти.

Властите са готови да похарчат стотици милиони паунда, за да компенсират университетите за тази мярка. Британските представители обаче подчертават, че ще направят отстъпки по отношение на таксите само, ако ЕС позволи на Обединеното кралство да се включи в предложената от Съюза протекционистка индустриална схема, която ще наложи търговски ограничения за държави извън блока.

В неделя бившият финансов министър Рейчъл Рийвс похвали министър-председателя Анди Бърнам за готовността му да мисли смело за отношенията на Обединеното кралство с Европа, като заяви, че според нея бъдещето на страната е в рамките на ЕС.

В първото си значимо изказване, откакто напусна Министерството на финансите при встъпването на Бърнам в длъжност, тя отбеляза, че онези, които проправят пътя към повторно членство в ЕС, трябва да представят убедителни аргументи пред обществото.

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