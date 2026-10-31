Гръцката полиция разплете случая с със смъртта на шестима американски туристи в Атина. Причината се оказа кражба на евтина медна тръба.

Преди месец страната бе шокирана от смъртта на група туристи в центъра на гръцката столица, припомни БНР. Те наели двуетажна къща с няколко апартамента. Сградата се взривява, шестима загиват. Разследването показа, че причината за експлозията е неизправност в газовата система. Бяха евакуирани жители на съседни къщи.

Разследването показа, че причината за взрива не е в подаването на газ, а в липсата на медна тръба, която струва не повече от 20 евро. От видеокамерите за охрана полицията фиксира трима души, които са влезли за кратко във взривената сграда. Идентифицира ги и арестува - двама гърци и един албанец, които се занимават с кражби на медни проводници.