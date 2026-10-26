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Иран покани "Ислямското НАТО" на среща в Техеран

Днес, 04:39

Висши длъжностни лица от Иран, Пакистан, Турция и Саудитска Арабия се събраха на четиристранна среща по регионалната сигурност в Техеран. Домакин е секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи. Пакистан е представен от началника на армията фелдмаршал Асим Мунир, Саудитска Арабия – от министъра на отбраната принц Халид бин Салман, а Турция – от шефа на разузнаването Ибрахим Калън. Според иранската държавна телевизия във форума участват още президентът Масуд Пезешкиан и външният министър Абас Арагчи, а според съобщения в пакистанската преса в Техеран е и вътрешният министър на Пакистан Мохсин Накви. Темите са регионалната сигурност, действията на Израел в региона, положението в Палестина и Ливан, а според иранските медии – и последствията от американско-израелската агресия срещу Иран.

Срещата е по предложение на Пакистан. Фелдмаршал Мунир е посетил Техеран няколко дни по-рано и е разговарял с Пезешкиан, с парламентарния председател Мохамад Багер Галибаф и Резаи. От саудитска страна заместник-министърът за публична дипломация Раед Крими заяви, че делегацията е в Техеран, за да подкрепи диалога и дипломатическите решения в подкрепа на посредническите усилия на Катар и Пакистан. Иранското външно министерство нарича срещата „практическа стъпка“ към вътрешно изградена регионална сигурност.

Срещата е изненадваща. Саудитска Арабия, Пакистан и Турция са обединени в Мекански отбранителен пакт, т.нар. „Ислямско НАТО“, подписан през август, по който нападение срещу един от тях се смята за нападение срещу всички. Това е първият контакт на най-високо равнище между Техеран и трите страни от пакта. Срещата е и първата между Иран и Саудитска Арабия на такова ниво, откакто йеменските хути, подкрепяни от Иран, засилиха през септември атаките срещу саудитски цели, включително летища, петролни съоръжения и военни обекти.

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