Унгарската МОЛ купува "Нефтена индустрия на Сърбия"

Сръбската държава ще увеличи участието си в НИС от 30 на 35 процента.

Споразумението за продажба на руския дял в компанията "Нефтена индустрия на Сърбия" (НИС) на унгарския концерн MOЛ е подписано. Това съобщи изпълняващият длъжността министър на финансите на Сърбия Синиша Мали пред "Блумбърг", предаде Дир.бг.

"Руският мажоритарен собственик "Газпром нефт" и унгарската МОЛ постигнаха споразумение. На държавно равнище също сключихме акционерно споразумение с унгарската страна. Остава единствено да получим необходимите одобрения от съответните антимонополни органи", обясни Мали.

Договорът предвижда сръбската държава да увеличи акционерното си участие в НИС от 30 на 35% и да има глас при взимането на решенията в компанията.

Продажбата на руските активи в НИС е свързана със санкциите на САЩ. През януари 2025 г. Министерството на финансите на САЩ включи сръбската компания в санкционния списък заедно с мажоритарния ѝ акционер "Газпром нефт". След няколко отлагания ограниченията влязоха в сила на 9 октомври същата година.