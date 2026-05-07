Сръбска компания предлага повече от унгарците за НИС

07 Май 2026

Наскоро основана сръбска компания е предложила 2 милиарда евро на руските фирми „Газпром нефт“ и „Газпром“ за съвместния им дял от 56,2 процента в сръбската петролна компания НИС, съобщи собственикът на компанията Ранко Мимович пред Ройтерс, съобщи БТА.

Той твърди, че офертата е била „приета по принцип“ от руските собственици на НИС, пише агенцията.

Офертата на KFT Senator Treasury GT7 Two, основана миналото лято, е предизвикателство за унгарската петролна компания МОЛ, която се опитва да купи мажоритарен дял в НИС, която е под санкции на САЩ от октомври миналата година. На 26 януари сръбският президент Александър Вучич заяви, че МОЛ  е готова да плати един милиард евро за мажоритарен дял в НИС.

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (ОФАК) наложи санкции на НИС като част от по-широки мерки срещу енергийния сектор на Русия заради войната в Украйна. Тя поиска продажбата на акциите на НИС, собственост на „Газпром нефт“ и „Газпром“, нейните мажоритарни руски собственици.

„Газпром нефт“ активно се готви да продаде дела си в НИС на унгарската компания МОЛ. Необходимите корпоративни и регулаторни процедури са в ход. Компанията не води никакви други преговори по този въпрос“, се казва в изявление на компанията, изпратено по имейл, предава Ройтерс.

„Газпром“ държи 11,3% дял в НИС, докато „Газпром нефт“ притежава 44,9%. Правителството на Сърбия притежава 29,9%, а останалата част се държи от дребни акционери и служители.

На 19 януари МОЛ подписа споразумение за закупуване на съвместния дял на „Газпром нефт“ и „Газпром“ в НИС. OФАК даде на руските компании срок до 22 май да завършат продажбата. Сърбия също иска да увеличи своя дял с допълнителни пет процента.

Мимович каза още, че на 21 април е информирал кабинета на сръбския президент Александър Вучич за плановете си. Офисът на Вучич не е отговорил на искането на Ройтерс за коментар.

 

Ключови думи:

НИС, Сърбия петрол

