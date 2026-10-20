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Уиткоф ще занесе в Петербург мирните предложения на Украйна

20 Окт. 2026Обновена
Уиткоф се видя със Зеленски, а след това ще лети и за Москва
ЕПА/БГНЕС
Уиткоф се видя със Зеленски, а след това ще лети и за Москва

Преговорите между САЩ и Украйна са протекли добре и конструктивно, заяви норвежкият министър-председател Юнас Гар Стьоре след края на разговорите в Осло, в които участие взеха украинският президент Володимир Зеленски, специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, както и представители на т.нар. Е4 (Великобритания, Франция, Германия и Полша).

След срещата Зеленски заяви, че “Украйна е подготвила конкретни предложения за постигане на мир и иска утре те да бъдат предадени на Русия“. Зеленски настоява да се премине към ”тристранни преговори на равнище лидери“. Уиткоф ще бъде още утре в Санкт Петербург, където ще се види с Владимир Путин.

“Американците обещаха на Украйна солидни гаранции съгласно член 5 от Договора за НАТО”, добави Зеленски. В рамките на 48 часа работата на Starlink ще бъде възобновена - това е друго обещание, което американската страна е дала. Системата за предупреждение за изстрелване на балистични ракети вече работи, потвърдили са и американците, и Зеленски.

Украйна е готова да се въздържи от удари по чувствителни обекти на руския енергиен сектор в замяна на подобен отказ от страна на Русия да нанася атаки. “Няма да загубим тази война, губим хора и време“, каза Зеленски в Осло.

От думите на Зеленски стана ясно, че Уиткоф ще пътува за Русия, където има готовност за среща с Владимир Путин. Дали Путин ще приеме договореното в Осло остава неясно, защото досега тя не е показвала готовност за отстъпки по основните си искания.

„Мисля, че днес постигнахме реален напредък на две нива. Първото е общата картина. Второто е краткосрочната перспектива. В общата картина намерихме някои елементи на мира, които ще бъдат представени утре в Санкт Петербург“, заяви президентът на Финландия Александър Стубб на пресконференция след срещата. Той уточни, че Уиткоф ще замине за Санкт Петербург с предложения, основани на дискусиите, които американците, украинците и европейците проведоха в Маями. „Напълно разбираме, че това предизвика голям шум в общественото пространство. Но на техническо ниво считаме, че преговорите всъщност напредват доста успешно“, отбеляза президентът на Финландия.

Разговорите в Осло продължават по-ранни контакти. Те надграждат срещата в клуба на Уиткоф край Маями, където украинските пратеници са се ангажирали да разгледат и развият поредица от предложения за път към цялостно и трайно мирно споразумение.

Преди два дни Уиткоф и Къшнър са разговаряли с Зеленски и по телефона, за да обсъдят напредъка и следващите стъпки. 

Сред обсъжданите идеи е частично примирие, което да спре ударите по енергийната инфраструктура и по корабоплаването със зърно. Украйна е заявила готовност за тази стъпка, но Русия досега показва малко желание да я приеме. Според публикации в медиите Москва иска облекчаване на американските санкции в замяна на „енергийно примирие“. 

От американска страна подчертават, че процесът е двустранен. Предложението трябва да обхваща въпросите, нужни за прекратяване на войната, да изгради нова и трайна архитектура на сигурността между Русия и Европа и да проучи възможности за следвоенно икономическо сътрудничество. 

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